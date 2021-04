Le sénateur du GOP Wicker dit qu’il existe un “ terrain d’entente ” sur les infrastructures, après la réunion de la Maison Blanche ⋆ .

Le sénateur du Mississippi GOP, Roger Wicker, lundi soir, a émergé d’une réunion à la Maison Blanche avec le président Biden au sujet de son plan d’infrastructure projeté, affirmant qu’il y avait un «terrain de commandement» entre Biden et les membres de la délégation du Congrès qui ont participé à la conférence, mais qui étaient déterminés à ne pas payer d’impôt. augmentations pour payer la proposition projetée de 2 billions de dollars.

«Augmenter ce taux d’imposition, en particulier sur les créateurs d’emplois dans les petites entreprises, est pour moi un non-démarreur, et je l’ai dit au président», a déclaré Wicker à Fox News.

Le sénateur a également déclaré qu’il considérait que les réductions d’impôt sur les sociétés qu’il avait aidé le président Trump à adopter et à promulguer faisaient partie de ses «réalisations phares» au Congrès.

Les projets de Biden d’augmenter le taux d’imposition des sociétés – jusqu’à 28% – ont rencontré une solide opposition républicaine.

Une autre préoccupation du GOP est que la proposition initiale comprend trop d’éléments non liés à l’infrastructure.

Wicker a spécifiquement évoqué l’idée de syndiquer les travailleurs de Medicare, affirmant que certains aspects du plan actuel devraient faire l’objet d’une «discussion ailleurs».

«Nous pouvons étendre les programmes qui réussissent et qui impliquent les gouvernements des États et les gouvernements locaux», a-t-il déclaré, notant qu ‘«il y avait un terrain d’entente» lors de la réunion.

Parmi les autres républicains présents à la réunion figuraient le sénateur Deb Fischer, du Nebraska, et les représentants Garret Graves, de Louisiane, et Don Young, d’Alaska.

Les démocrates comprenaient les sens. Maria Cantwell, de Washington, et Alex Padilla, de Californie, et les représentants Donald Payne Jr., du New Jersey, et David Price, de Caroline du Nord.

Cantwell a déclaré que Biden chercherait à parvenir à un consensus en demandant à son équipe de revoir les législateurs qui se sont réunis à la Maison Blanche et de rencontrer leurs collègues, selon l’Associated Press.