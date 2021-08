Le sénateur du Texas Ted Cruz souligne son soutien à l’industrie américaine de la cryptographie

L’industrie américaine de la cryptographie traverse une période dynamique avec le projet de loi qui vise à imposer des taxes discrétionnaires sur les monnaies numériques. Au milieu de cette conjoncture, les défenseurs de l’environnement liés aux cryptomonnaies considèrent la facture comme une agression et non comme une forme de régulation de l’activité.

Pour leur part, les sénateurs de la nation nord-américaine ont été divisés en deux grands groupes, chacun avec des propositions d’amendements pour ce projet. L’un des groupes, dirigé par la sénatrice Cynthia Lummis, propose un amendement soutenu par la communauté crypto. D’autre part, il y a l’amendement Warner, qui exclut du poids les développeurs sous le protocole PoW, mais laisse leurs pairs des projets liés au PoS en difficulté.

Cela provoque des remous au sein de la communauté crypto, unie face à l’éventuelle approbation du projet de loi du sénateur Warner. De même, dans le groupe des défenseurs de l’industrie de la crypto-monnaie, le sénateur texan Ted Cruz se démarque. Il a exprimé à plusieurs reprises son soutien à tout ce qui concerne Bitcoin et les crypto-monnaies.

L’industrie américaine de la cryptographie est-elle à la croisée des chemins ?

Au moment où une partie de l’industrie américaine de la cryptographie a été jugée menacée, toute la communauté a lancé la campagne de défense. Des personnalités importantes en faveur de l’une ou l’autre forme de fonctionnement des crypto-monnaies, maintiennent la pression contre le projet de loi proposé par la Maison Blanche.

Il s’agit notamment des entrepreneurs milliardaires Michael Saylor de MicroStrategy, Elon Musk de Tesla et bien d’autres. Dans l’arène politique, le sénateur susmentionné de l’État du Texas, Ted Cruz, se démarque.

Dans un message sur le réseau social Twitter, Cruz parlait couramment la défense des crypto-monnaies et de la technologie qui s’y rattache. Il a qualifié la proposition de “terrible pour les crypto-monnaies”. Il a également ajouté que l’accord d’infrastructure contient des dispositions très dangereuses qui dévasteraient l’innovation liée aux crypto-monnaies et à la blockchain.

Comme le rapporte CryptoTrend, l’ambitieux projet d’infrastructure de l’administration de Joseph Biden, cherche à lever 1 milliard de dollars. Sur ce montant, quelque 28 milliards de dollars seraient prélevés en taxes sur l’industrie américaine de la cryptographie dans les années à venir.

Le sénateur représentant l’État du Texas, Ted Cruz, qualifie de terrible et néfaste pour l’innovation et pour l’industrie américaine de la cryptographie le projet de loi promu par la Maison Blanche.

Supprimer complètement cette législation

Un aspect important que le sénateur texan Ted Cruz a souligné est que “le devoir d’être” serait de créer un libellé qui élimine la législation. Autrement dit, pour lui, le projet de loi ne devrait pas exister, puisqu’il menace l’innovation dans ce pays.

Certains défenseurs des crypto-monnaies affirment que l’imposition de taxes sur les courtiers aux développeurs de PoS les obligerait à se bannir. Cela se traduirait par une fuite d’innovateurs qui développeraient cette technologie pour d’autres pays et, par conséquent, le principal outsider serait l’industrie américaine de la cryptographie.

Ils affirment que la technologie liée à la blockchain continuera à se développer là où elle a le terrain le plus fertile. Si l’administration gouvernementale va de l’avant et fait adopter l’amendement de Warner, les États-Unis ne seront plus cet endroit et un autre pays le prendra. De cette manière, le leadership technologique de la nation nord-américaine, assurent-ils, serait en danger.

