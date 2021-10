Le sénateur GOP veut des «tests de sénilité» pour les présidents et les juges SCOTUS

Cela semble un peu ridicule, mais ce n’est en fait pas une mauvaise idée.

Le sénateur Bill Cassidy, qui est médecin, a déclaré à Axios qu’un test de sénilité pourrait être une bonne idée pour tous les dirigeants élus. Maintenant, bien sûr, le GOP parle toujours de Joe Biden comme étant « sénile » (alors qu’il continue de les déjouer), et donc la genèse de cette idée est sûrement un homme du GOP MAGA disant qu’il veut que les « présidents » doivent passer tests de « sénilité ». Il laisse entendre que quelqu’un doit être sûr que Biden n’est pas sénile.

Fck vous sur cette partie.

On les appelle « physiques », et les présidents sont censés les obtenir chaque année et nous sommes à peu près sûrs qu’un juge SCOTUS n’aura pas à attendre six semaines pour un rendez-vous. Tout ce qu’il faut faire est d’ajouter une composante psychiatrique-neurologique à ce physique et le travail est fait. Ce n’est pas une mauvaise idée, mais c’est lancé comme… « Le sénateur veut des tests de sénilité pour les présidents (même Donald Trump) et les juges SCOTUS », il est même assez grand pour admettre que peut-être les sénateurs de 97 ans pourraient vouloir un chèque -haut aussi.

Selon Rawstory :

S’adressant à Axios sur HBO, Cassidy a expliqué qu’en tant que médecin, il est bien conscient qu’« à un moment donné, et statistiquement c’est dans les années 80, vous commencez un déclin plus rapide ». Il a parlé en termes généraux mais a noté que « c’est généralement perceptible. Donc, toute personne qui est en position de responsabilité, qui peut potentiellement être sur cette pente, c’est une préoccupation, et je le dis en tant que médecin.

Allen a ensuite demandé à Cassidy s’il pensait qu’il devrait donc y avoir des limites à ceux qui occupent des fonctions publiques, ce à quoi il a dit qu’il était difficile de répondre parce que tout le monde suppose qu’il est « politique » lorsqu’il répond. « On m’a dit qu’il y avait des sénateurs dans le passé qui, à la fin de leur mandat sénatorial, étaient séniles. On m’a dit que c’était le cas des sénateurs des deux partis. Maintenant, vous allez argumenter, eh bien, ils ont été élus, alors, qui s’en soucie ? Mais, serait-il raisonnable d’avoir pour les juges de la Cour suprême, les membres du Congrès occupant un poste de direction et dans la branche exécutive une sorte d’évaluation annuelle dans laquelle ils devraient établir : « Oui. Je vais bien.’

Étant donné que nous n’avons aucune inquiétude à propos du président Biden, nous sommes tous d’accord. Si rien d’autre, cela forcerait les MAGA à trouver autre chose pour se plaindre. De plus, nous voulons de plus en plus de dépistages psychiatriques pour les présidents en toutes circonstances pour toutes les conditions. Si c’est là que ça commence, tant mieux pour nous.

Cela ne semble ridicule, « Sénile », à cause de la formulation, qui est la formulation MAGA. Mais nous sommes tous favorables à une évaluation psychiatrique et psychologique complète de chaque président. Biden chevaucherait Trump sur de tels tests.

