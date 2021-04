Le sénateur Lindsey Graham a tweeté vendredi que les politiques d’immigration du président Joe Biden sont le «plus grand super diffuseur» du COVID-19.

Graham a envoyé un tweet adressé au Dr Anthony Fauci disant qu’il devait se rendre à la frontière sud pour voir que la crise actuelle des migrants est l’une des plus grandes sources de propagation du COVID-19. Le républicain de Caroline du Sud a déclaré que 10% des migrants détenus dans des centres de détention américains étaient testés positifs pour le coronavirus.

« Vous [Dr. Fauci] Il faut se rendre à la frontière sud et assister en personne au plus grand événement de super épandage dans les politiques d’immigration du président national Joe Biden », a tweeté Graham. «Des milliers de migrants d’Amérique centrale arrivent dans le pays avec un taux de COVID positif de 10%.»

Robert Fenton, directeur par intérim de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA), a déclaré aux législateurs le 16 mars que moins de 6% des migrants à la frontière sud sont testés positifs au COVID-19, selon CBS News. Le Scientific American a rapporté en février que 10% des détenus migrants ont été testés positifs pour le coronavirus, ce qui est 17% plus élevé que la population américaine globale.

Graham a critiqué les conditions dans les centres de détention et a déclaré que les migrants porteurs du virus étaient libérés au Texas.

«Les migrants dans ces établissements sont entremêlés et les uns sur les autres. Après avoir côtoyé des COVID-positifs, ils sont jetés au Texas et emmenés dans d’autres régions du pays, ce qui favorise la propagation », a-t-il tweeté.

Des milliers de migrants d’Amérique centrale arrivent dans le pays avec un taux de COVID positif de 10%. Ils ont 900 personnes logées dans une salle construite pour 80 – surpeuplée de plus de 1000%! – Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 2 avril 2021

Graham a déclaré que Fauci devrait être préoccupé par les conditions dans les centres de détention et que les politiques d’immigration actuelles de l’administration Biden doivent être modifiées afin de contenir la propagation du COVID-19 à la frontière sud.

«Si vous vous inquiétez de la propagation du COVID, vous devriez être gravement préoccupé par ce qui se passe à la frontière», a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de fin en vue sur cet événement de super-épandeur tant que ces politiques ne seront pas modifiées. »

Si vous vous inquiétez de la propagation du COVID, vous devriez être gravement préoccupé par ce qui se passe à notre frontière sud. Il n’y a pas de fin en vue sur cet événement de super-épandeur tant que ces politiques ne sont pas modifiées. – Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 2 avril 2021

Le taux de cas de coronavirus à la frontière sud est inférieur au taux de positivité global du Texas, a rapporté CBS News. Le Bureau de la réinstallation des réfugiés, une agence du ministère de la Santé et des Services sociaux, exige que les mineurs non accompagnés à la frontière soient testés négatifs deux fois avant d’être libérés.

Selon Fox News, une installation à Donna, au Texas, hébergeant des mineurs non accompagnés est actuellement à 1700% de sa capacité. Les représentants républicains Brian Babin et Ronny Jackson du Texas ont récemment pris des photos de l’établissement, montrant plus de 500 mineurs entassés ensemble dans des «capsules» conçues pour contenir un maximum de 32 personnes.

