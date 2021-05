Le sénateur Hawley reproche à Big Tech d’avoir imposé un programme “ réveillé ” ⋆ .

Sen. Josh Hawley a qualifié Big Tech de «plus grande menace» pour la liberté américaine, accusant les géants des médias sociaux d’interférer dans l’élection présidentielle de 2020 et censurant les voix conservatrices dans une tentative de faire pression sur leur «agenda éveillé».

Le républicain du Missouri a eu les géants de la technologie dans sa ligne de mire depuis son élection au Sénat en novembre 2018, avertissant dans une interview avec Fox News publiée dimanche qu’ils sont «si omniprésents, si puissants, ils sont plus puissants de jour en jour».

Hawley a déclaré que Big Tech avait «interféré beaucoup» dans les élections, notant comment Twitter et Facebook avaient bloqué la capacité du Post à diffuser son exposé sur les relations de Hunter Biden avec les gouvernements étrangers alors que son père était vice-président.

Il a également critiqué leur décision de «démanteler» l’ancien président Donald Trump après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain pour «nouvelle incitation à la violence».

“Ce sont des gens qui veulent essayer d’imposer leur agenda – et c’est un agenda éveillé de gauche – au pays”, a déclaré Hawley, ajoutant que Big Tech “veut dire aux gens ce que vous pouvez publier, veut contrôler les nouvelles, contrôler ce que les gens lisent et à quoi ressemble le journalisme. »

Hawley, dans l’interview de Fox News pour promouvoir son nouveau livre, «The Tyranny of Big Tech», soutient que «la presse d’entreprise, les médias d’entreprise et les monopoles d’entreprise» voulaient «l’annulation».

Le livre, qui devait être publié le 4 mai, devait être publié par Simon & Schuster, mais l’éditeur du livre a abandonné Hawley en tant que client après que lui et plusieurs autres républicains aient voté contre la certification de l’élection présidentielle dans plusieurs États du champ de bataille pour le président Biden sur 6 janvier.

“L’ironie est que le livre parle du contrôle que Big Tech a sur notre politique et sur notre société, et c’est Big Tech qui a conduit l’effort pour que cela soit annulé”, a déclaré Hawley à Fox News.

“Je pense que c’est une pétition qui a commencé sur Twitter – a certainement été amplifiée par Twitter, qui a amené l’éditeur d’entreprise à dire que nous devrions nous en éloigner”, a expliqué Hawley.

Il s’est dit «reconnaissant» pour les éditeurs indépendants comme Regnery Publishing, qui publieront son livre.

«C’est un livre que les gauchistes d’entreprise ne veulent pas que quiconque lise, et pour une bonne raison», a-t-il déclaré. «Tout dépend de la façon dont les grandes entreprises technologiques et les méga-entreprises travaillent main dans la main avec le grand gouvernement pour essayer de diriger notre pays, faire taire notre discours et prendre le contrôle de notre gouvernement.

«Et nous devons les arrêter», a déclaré Hawley, qui a exhorté ses compatriotes républicains à briser les «oligarques» de la Big Tech et a introduit le «Bust Up Big Tech Act».

“Facebook possède actuellement Facebook, mais aussi Instagram, et ils veulent également avoir leur propre devise, ou quelque chose du genre”, a déclaré Hawley. “Google ne possède pas seulement la recherche Google, mais Gmail et tous ces autres produits, ainsi que des services de cloud computing, et ils possèdent YouTube.”

«Une entreprise ne devrait pas être autorisée à avoir toutes ces différentes plates-formes», a ajouté Hawley.

Son projet de loi imposerait des restrictions sur les produits pouvant être vendus sur les marchés en ligne.

Par exemple, cela empêcherait «Amazon de commercialiser ses propres produits de vente au détail aux côtés de ceux d’autres vendeurs ou de fournir un hébergement en ligne ou des services cloud à une partie sans cesse croissante d’Internet, y compris ses concurrents», indique son projet de loi.

Il autoriserait également la Federal Trade Commission à renforcer l’application des lois antitrust.