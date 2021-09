Le sénateur Joe Manchin dit qu’il n’y a aucun moyen d’adopter un projet de loi budgétaire de 3 500 milliards de dollars d’ici le 27 septembre

in

Le président du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, Joe Manchin (D-WV), assiste à une audience du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles sur le budget du ministère de l’Énergie à Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 15 juin 2021.

Evelyne Hockstein | .

Le sénateur Joe Manchin a déclaré dimanche qu’il ne voterait pas pour le projet de loi budgétaire de 3 500 milliards de dollars, ajoutant qu’il n’y avait “aucun moyen” de respecter l’échéance du 27 septembre fixée par les démocrates, lors d’une interview sur “L’état de l’Union” de CNN.

“Il n’y a aucun moyen que nous puissions faire cela d’ici le 27 si nous faisons notre travail”, a déclaré le démocrate de Virginie-Occidentale.

Les commentaires de Manchin interviennent alors que les législateurs s’efforcent d’approuver la mesure qui investirait dans la politique climatique et étendrait les programmes sociaux, y compris la garde d’enfants et les soins de santé, sans le soutien des républicains, qui se sont opposés aux augmentations d’impôt proposées pour le financer.

Le mois dernier, Manchin a voté en faveur de l’adoption de la résolution, bien qu’il ait indiqué qu’il s’opposerait probablement au projet de loi final si les législateurs ne réduisaient pas le coût. La semaine dernière, le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré à CNN que Manchin était “très convaincant”.

Manchin n’a pas répondu aux questions répétées sur un prix idéal pour le projet de loi, mais a déclaré que l’urgence du projet de loi n’était “pas la même” qu’avec le plan de sauvetage américain.

“Nous avons déjà dépensé 5 400 milliards de dollars et nous avons essayé d’aider les Américains de toutes les manières possibles, et une grande partie de l’aide que nous avons fournie est toujours là et elle sera claire jusqu’à l’année prochaine, 2022. Alors, quelle est l’urgence ? Quelle est l’urgence que nous avons ? Ce n’est pas la même urgence que nous avions avec le plan de sauvetage américain », a-t-il déclaré.

Le plan de sauvetage américain, promulgué par le président Biden en mars, comprenait en partie des paiements de relance supplémentaires pour de nombreux ménages, un financement pour la production et la distribution de vaccins et une extension des allocations de chômage fédérales.

Plus tôt ce mois-ci, Manchin a appelé à une “pause stratégique” pour aller de l’avant avec le plan, dans un éditorial pour le Wall Street Journal. Il a signalé que les démocrates devraient travailler pour son vote et a fait part de ses inquiétudes concernant les effets de l’inflation et de la dette sur les programmes gouvernementaux existants, des commentaires qu’il a également repris dimanche dans l’émission “This Week” d’ABC.

Manchin a également répondu aux commentaires du sénateur du Vermont Bernie Sanders, qui a tweeté plus tôt ce mois-ci qu’il n’y aurait “pas de facture d’infrastructure sans la facture de réconciliation de 3 500 milliards de dollars”.

“… Je n’aurais jamais pensé… que les progrès que nous réalisons dans la législation étaient essentiellement de prendre un otage par rapport à l’autre”, a déclaré Manchin dans “This Week”.