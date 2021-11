Le sénateur John Barrasso a qualifié les courses de mardi dernier d’« élection de rejet » parce que les électeurs américains ont rejeté la politique radicale des démocrates.

«C’était une élection de rejet. Les électeurs de tout le pays ont rejeté massivement ces politiques radicales des démocrates, qui ont provoqué l’inflation, la hausse des prix et l’ouverture des frontières. Et maintenant, ils veulent augmenter encore plus les impôts », a déclaré Barrasso (R-Wyo.) Dans « Sunday Morning Futures » de Fox News.

« On pourrait penser que ce serait un signal d’alarme pour les démocrates, mais ils sont toujours somnambules comme des zombies sur cette route vers le socialisme. Et ils ont gonflé leur autre facture, la facture imprudente de 4 000 milliards de dollars d’impôts et de dépenses, faisant presque un pied de nez aux électeurs qui ont dit, arrêtez », a-t-il poursuivi.

Les démocrates savent que leurs politiques, comme le programme de dépenses sociales Build Back Better du président Biden, augmenteront les impôts, augmenteront la dette du pays et feront grimper les prix, a déclaré Barrasso, ajoutant que « les gens à travers le pays en ont marre ».

L’animateur de Fox a souligné que plusieurs sénateurs du GOP, dont Mitch McConnell, avaient soutenu l’accord sur les infrastructures.AP Photo/J. Scott Applewhite

Mais l’hôte Maria Bartiromo a souligné que 13 membres de la Chambre républicaine avaient voté vendredi pour adopter l’accord d’infrastructure de 1,2 billion de dollars de Biden et que neuf sénateurs du GOP – dont le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell – ont dit oui au plan en août.

« Pourquoi avez-vous voté non ? » demanda-t-elle à Barrasso.

« L’un est, je crois que cela va ajouter des centaines de milliards de dollars à la dette et au déficit. Et il y avait des parties énergétiques de ce projet de loi qui, je pense, vont rendre l’énergie plus chère et, en même temps, rendre notre réseau moins fiable », a déclaré le sénateur.

Il a également déclaré qu’il ne pouvait pas le soutenir parce que les démocrates l’associaient au plan de dépenses sociales de 1,75 billion de dollars de Biden qui est au point mort au Congrès au milieu des luttes intestines entre les progressistes à la Chambre et les modérés au Sénat.

Le sénateur John Barrasso a déclaré que les résultats des élections montraient que le peuple américain rejetait la politique radicale des démocrates. Samuel Corum/.

« Ce que nous devons faire maintenant, c’est enfoncer un pieu au cœur de cette facture d’impôts et de dépenses de 4 000 milliards de dollars. Et pour ce faire, nous aurons besoin de l’aide de Joe Manchin et de Sinema, car les démocrates semblent simplement être accros aux dépenses et à la fiscalité », a-t-il déclaré en faisant référence aux démocrates Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema. de l’Arizona.

Les deux se sont opposés à un certain nombre de dispositions du paquet et à son coût.

Après des mois de négociation des plans, la Chambre a voté vendredi en faveur du plan d’infrastructure, trois jours seulement après que le démocrate Terry McAuliffe a été battu par Glenn Youngkin en Virginie et que le gouverneur Phil Murphy a survécu à une frayeur du républicain Jack Ciattarelli dans le New Jersey.​

Le sénateur John Barrasso a déclaré que les élections devraient être un signal d’alarme pour Biden et les démocrates.CHRIS KLEPONIS/POOL/EPA-./Shut

Barrasso a noté la nouvelle détermination des démocrates après les « élections de rejet », affirmant que les membres du parti savent qu’ils sont une équipe perdante.​

« Ils sont essentiellement dans votre visage, disant, nous savons que Nancy Pelosi va être faite en tant que conférencière. Le « Squad » est sorti et a dit, nous savons que nous allons perdre la majorité en 2022. Nous ne nous en soucions pas. Nous allons aller aussi loin que possible vers la gauche radicale, jusqu’à ce que vous ayez une chance aux élections de 2022 de nous jeter dehors », a-t-il déclaré.

Barrasso a déclaré que les démocrates essaieraient de faire passer le Build Back Better Act au Congrès avant Thanksgiving.

Le sénateur Kyrsten Sinema était l’un des rares sénateurs démocrates à avoir critiqué le projet de loi d’infrastructure extrêmement coûteux de Biden. Tom Williams / CQ Roll Call via AP Images

« Et nous allons faire tout notre possible pour l’arrêter net », a-t-il déclaré.​​