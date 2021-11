Le sénateur John Barrasso exige des détails sur le voyage de la Maison Blanche au sommet sur le climat

Un haut responsable républicain du Sénat a demandé lundi à l’administration Biden de fournir un compte rendu complet du coût financier et environnemental du voyage du président au Sommet des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26) en cours à Glasgow, en Écosse – ainsi que d’expliquer pourquoi les responsables ne pouvaient pas prendre participer virtuellement au rassemblement.

Le sénateur John Barrasso (R-Wyo.), membre de premier plan du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, a envoyé huit lettres aux secrétaires des départements de l’Agriculture, de l’Énergie, de l’Intérieur, des Transports et du Trésor, ainsi qu’aux dirigeants de l’Environmental Protection Agency, de la National Oceanic and Atmospheric Administration et de l’Agence américaine pour le développement international.

« En plus du coût ahurissant de la conférence », lit-on dans les lettres au libellé similaire, « je crains que ce qui semble être une délégation américaine pléthorique se révèle contre-productif pour la mission de la COP. »

Barrasso a souligné qu’« une majorité de la COP 26 [sic] les délégués auront contribué à une quantité importante d’émissions de carbone pour assister à la conférence.

Le président américain Joe Biden prononce un discours sur scène lors d’une réunion à la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow, en Écosse.. via .

Notant l’augmentation des téléconférences pendant la pandémie, il a déclaré qu’il était « perplexe » que « les départements et agences de la direction générale choisissent inutilement de contribuer directement aux émissions de carbone et à l’exposition aux risques de COVID-19 ».

Les lettres demandent à chaque ministère et organisme le nombre d’employés participant à la conférence et combien d’entre eux ont travaillé à domicile au moins la moitié du temps depuis mars 2020.

« S’ils ne peuvent pas aller travailler ici aux États-Unis, ils ne devraient pas être autorisés à assister à des conférences extravagantes à travers le monde », a écrit Barrasso.

Les lettres exigent également le coût total du voyage, de l’hébergement, de la nourriture et des boissons et de la « perte de productivité au travail », ainsi que toutes les mesures prises pour compenser l’empreinte carbone du groupe de voyageurs.

« Les priorités politiques de l’administrateur de Biden sont loin de celles du peuple américain », a tweeté Barrasso dimanche à l’ouverture de la conférence outre-Atlantique. « Alors que le président et près de la moitié de son cabinet s’envolent vers l’Écosse, la plupart des Américains aimeraient voir un plan pour faire face à la flambée de l’inflation et à la flambée des coûts de l’énergie. »

On estime que 400 jets privés ont volé pour la conférence, tandis que l’ONU a également affrété au moins un bateau de croisière à combustible fossile pour accueillir des milliers de participants.

Le président Biden lui-même a haussé les sourcils la semaine dernière lorsqu’il a traversé Rome dans un cortège de 85 voitures pour rencontrer le pape François au Vatican. On ne savait pas combien de véhicules étaient des voitures électriques ou hybrides.

Les dirigeants mondiaux posent pour une photo de groupe lors d’une réception en soirée pour marquer le jour d’ouverture du Sommet sur le climat des Nations Unies COP26.AP