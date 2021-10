Le sénateur Johnson a déclaré que l’ordre Garland violait la liberté d’expression

Le sénateur Ron Johnson a fustigé le procureur général Merrick Garland pour avoir violé les droits constitutionnels des parents en ordonnant au FBI d’aider les forces de l’ordre locales à enquêter sur les menaces contre les responsables de l’école.

« Ce que fait le procureur général… est scandaleux. C’est une telle violation des droits constitutionnels des gens de pétitionner leur gouvernement, à la liberté d’expression », a déclaré Johnson (R-Wisc.) Dans une interview avec John Catsimatidis sur WABC 770 AM.

Garland a annoncé la directive plus tôt ce mois-ci qui permettrait au FBI de prendre la tête des enquêtes sur le harcèlement d’enseignants, de responsables de conseils scolaires et d’administrateurs après que l’administration Biden a reçu une lettre de la National School Board Association, qui a comparé les menaces au «terrorisme domestique . «

Les critiques ont déclaré que Garland tentait de restreindre le droit à la liberté d’expression des parents qui s’expriment sur l’enseignement de la théorie critique de la race et sur l’opposition aux mandats de masque dans les écoles.

Johnson a déclaré que l’utilisation du terme « terroristes nationaux » pour décrire un parent qui protestait contre les politiques sur les coronavirus ou la théorie critique de la race était une intimidation en soi.

« [Garland] Est en train de dire [the parents] intimident les membres du conseil scolaire. Non, c’est le procureur général des États-Unis qui intimide les gens qui exercent leur droit à la liberté d’expression et le droit de pétitionner leur gouvernement », a-t-il déclaré.

Le sénateur Ron Johnson a déclaré qu’AG Merrick Garland utiliser le terme « terroristes nationaux » pour décrire un parent qui proteste contre les politiques sur les coronavirus ou la théorie critique de la race est en soi une intimidation. Tom Williams/CQ-Roll Call/Sipa USA

Le républicain a déclaré que les parents ne devraient pas être intimidés par le ministère de la Justice.

« J’espère que les Américains font attention. La bonne nouvelle, c’est qu’il semble que les parents y prêtent attention. … Ils sont candidats à la commission scolaire. Je dis aux gens du Wisconsin, si vous ne voulez pas de théorie critique de la race ; si vous ne voulez pas que le projet 1619 soit enseigné à vos enfants, ne le laissez pas être », a déclaré Johnson.

« Présentez-vous paisiblement. Être respectueux. Mais insistez. Exigez que les commissions scolaires suivent vos souhaits. Pas les souhaits de Joe Biden et de sa distribution de personnages », a-t-il déclaré.