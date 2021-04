Le sénateur Johnson demande à la police du Capitole d’expliquer une fausse affirmation selon laquelle l’officier Sicknick est décédé en raison des émeutiers du 6 janvier ⋆ .

Le sénateur républicain Ron Johnson a envoyé une lettre au chef par intérim de la police du Capitole des États-Unis, exigeant des réponses au communiqué de presse du 7 janvier de l’agence d’application de la loi qui affirmait que l’officier Brian Sicknick, que les médecins légistes ont déterminé décédé de causes naturelles, était décédé des «blessures subies». en service »après avoir« interagi physiquement avec les manifestants ».

Les rapports du médecin légiste en chef de Washington, DC, publiés la semaine dernière, ont clairement déclaré que Sicknick «avait subi deux accidents vasculaires cérébraux et était décédé de causes naturelles» après l’émeute du Capitole du 6 janvier et qu’il n’y avait «aucune preuve» qu’il «avait subi une réaction allergique à un produit chimique. irritants »déployés pendant le chaos. La police du Capitole, cependant, a noté Johnson, n’a pas attendu cette conclusion pour s’adresser au public.

«Cette découverte soulève plus de questions sur ce que l’USCP savait et quelles mesures l’USCP a prises pour confirmer certains faits concernant la mort de l’officier Sicknick avant de publier sa déclaration du 7 janvier», a écrit Johnson. “On ne sait toujours pas pourquoi l’USCP a publié une déclaration concernant la cause du décès de l’agent Sicknick des mois avant que le médecin légiste ne prenne une décision officielle.”

Cet écart, a poursuivi Johnson, a non seulement incité les médias d’entreprise à présenter de faux récits selon lesquels les émeutiers ont causé la mort de Sicknick, comme l’histoire manifestement fausse des extincteurs du New York Times, mais il a également joué un rôle dans le deuxième procès de destitution des démocrates pour alors président Donald Trump. Ce n’est que fin février que l’USCP a pris la peine de répondre à ces fausses allégations

«En l’absence de décision officielle du bureau du médecin légiste et à la suite d’allégations non étayées concernant la cause du décès de l’agent Sicknick, y compris la déclaration initiale de l’USCP, l’USCP a déclaré le 26 février 2021 que ‘la famille de l’agent Sicknick a demandé la confidentialité pendant cette période difficile et que la diffusion de fausses informations cesse concernant la cause de sa mort », a poursuivi Johnson.

À la lumière des mauvais traitements infligés par les médias et les militants à la mort de Sicknick, Johnson a demandé au chef par intérim de la police du Capitole, Yogananda Pittman, de donner au Congrès des détails sur Sicknick jusqu’au moment de sa mort et ce qui a conduit l’USCP à publier la fausse déclaration. Le sénateur du Wisconsin a également demandé des détails sur la «désinformation» que l’USCP faisait référence dans la déclaration de février, si les démocrates avaient demandé des informations sur Sicknick avant de procéder à la destitution de Trump, et si l’USCP avait tenté de corriger leur amplification des fausses allégations du Times à propos de Mort de Sicknick par un extincteur.

«La mort d’un policier est une tragédie et l’utilisation de la mort d’un policier à des fins politiques ou pour créer un faux récit est répréhensible et irrespectueuse pour la famille du policier et sa mémoire», a déclaré Johnson.

Johnson a conclu en demandant combien d’autres agences, y compris le FBI, le Bureau de la responsabilité professionnelle et peut-être le Bureau de l’inspecteur général, étaient impliqués dans l’enquête. Pittman aura jusqu’au 6 mai pour répondre.

Jordan Davidson est rédacteur au Federalist. Elle est diplômée de l’Université Baylor où elle s’est spécialisée en sciences politiques et mineure en journalisme.