Le sénateur Johnson interroge les agences fédérales sur la «productivité des employés» pendant le télétravail

Le sénateur Ron Johnson, R-Wis., a envoyé des lettres à 17 agences de l’exécutif pour se renseigner sur le télétravail des employés fédéraux près de deux ans après que la pandémie de COVID-19 a mis le monde à l’arrêt.

« On ne sait pas dans quelle mesure les employés du gouvernement font toujours du télétravail », a écrit la semaine dernière le membre éminent du sous-comité permanent d’enquête.

Il a écrit des lettres aux secrétaires de l’Agriculture, du Commerce, de la Défense, de l’Éducation, de l’Énergie, de la Santé et des Services sociaux, de la Sécurité intérieure, du Logement et du Développement urbain, de l’Intérieur, de la Justice, du Travail, des Transports, du Trésor, de l’État et des Anciens combattants, ainsi qu’aux administrateurs. pour l’Environmental Protection Agency et Small Business Administration.

Les lettres de Johnson demandent aux agences le nombre d’employés, avec une ventilation pour ceux qui travaillent au bureau, en télétravail ou qui travaillent à la fois à domicile et en personne.

Il souhaite également connaître le nombre d’employés entièrement vaccinés contre le COVID et ayant reçu un rappel. L’administration Biden a institué un mandat de vaccination pour tous les employés fédéraux d’ici le 22 novembre, mais la date limite a été repoussée à l’année prochaine.

« Pour les employés qui télétravaillent, comment suivez-vous la productivité des employés ? » Johnson a demandé aux représentants du gouvernement, tout en demandant également une ventilation de la productivité pour 2019, 2020 et 2021.

La dernière question du sénateur était « votre agence a-t-elle fermé des bureaux depuis mars 2020 à la lumière de l’augmentation du télétravail parmi les effectifs de votre agence ? Si oui, veuillez fournir les économies de coûts estimées associées aux fermetures de bureaux.

Johnson a demandé à recevoir des réponses au plus tard le 22 décembre.

Le Sénat soutient les mesures de télétravail depuis le début de la pandémie. En mars 2020, le plan de relance COVID de 2 000 milliards de dollars du Sénat a alloué des milliards pour améliorer les « capacités de télétravail ».