Plus tôt dans la semaine, nous avons couvert le fait que le sénateur Josh Hawley a affirmé que la gauche libérale enlevait la «masculinité» des hommes et que cela a pour conséquence que les gars traînent, jouent à des jeux vidéo, tout en regardant… en regardant des vidéos avec des gens qui font des trucs fous cela n’arrive jamais dans la vraie vie.

Qu’est-ce qu’un gars peut faire d’autre? La gauche ne les laissera pas être « masculins ».

À ce stade, il serait loin de remettre en question la foi de Josh Hawley en sa propre masculinité. Ce serait le cas, mais sauf qu’on s’en fiche. Tout le problème concernant le genre (ou son absence) est que la gauche encourage les gens à briser les stéréotypes afin d’être qui ils veulent être. Hawley aime le « stéréotype masculin » parce qu’il garde tout le monde à sa place » et tout le monde sait très bien ce qu’il veut dire.

La gauche veut faire tomber les stéréotypes qui ont permis à certains hommes de s’en tirer avec des comportements tout simplement inacceptables, toxiques pour la société et ses victimes. Cela n’a jamais été acceptable, cela nous a juste pris – y compris beaucoup d’entre nous à gauche, trop longtemps pour pousser assez fort.

Pour que ce soit très clair pour Josh Hawley, certains hommes choisissent de rester célibataires parce qu’ils ne sont pas prêts à s’engager envers une personne, et c’est une chose plus honnête et honorable (soi-disant virile) à faire, plutôt que d’épouser une femme Stepford, tout en en continuant à se rendre disponible pour autant d’autres dont il pense avoir besoin.

Certains hommes et leurs proches ne veulent pas d’enfants et il y a un million de raisons personnelles pour lesquelles un couple pourrait faire ce choix (nous n’entrons même pas dans des couples qui aimeraient beaucoup avoir des enfants mais qui en sont incapables). Certains sont préoccupés par l’environnement et avoir moins d’enfants est un moyen de jouer un petit rôle, certains ne peuvent tout simplement pas se permettre des enfants, certains préfèrent voyager et vivre dans des régions différentes. Ce n’est pas notre affaire, ni celle d’Hawley, et cela a tout à voir avec le fait d’être un homme, une femme ou un autre bon.

Quant aux jeux vidéo ? Tais-toi, Hawley. Quoi qu’une personne choisisse de faire après le travail ou le week-end, tant que ce n’est pas abusif, n’ignorant pas d’autres engagements (enfants, travail, chien), alors un jeu vidéo n’est pas différent que de s’asseoir avec une bière en regardant le football, dont nous sommes sûrs que Hawley approuve.

Voici « l’homme » Hawley expliquant la virilité à ceux d’entre nous qui ne « comprennent tout simplement pas » et ce père célibataire aimerait beaucoup cinq minutes, seul, dans une pièce, expliquant certaines choses à Hawley. Vous savez, « d’homme à homme ». Âne.

Josh Hawley affirme qu’un homme n’est pas vraiment «un homme» s’il joue à des jeux vidéo et n’est pas marié avec des enfants Je prétends que Josh Hawley n’est pas vraiment « un homme ». Prouve moi le contraire. Aussi, réalise-t-il qu’il parle de la moitié de la base de Trump ? Il offense les incels.https://t.co/5jRCFcYGIM – Le fantôme de Khashoggi (@UROCKlive1) 8 novembre 2021

