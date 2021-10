Le sénateur Kennedy dénonce la réponse chaotique de Biden aux crises

Le sénateur John Kennedy, R-Lousiana, a parlé de la gestion des crises américaines par le président Biden sur « Hannity », appelant le président à « faire plus d’efforts pour ne pas sucer » et affirmant « qu’il n’est pas étonnant que tant d’Américains pensent que cette administration ne ne vous souciez pas d’eux.

SÉN. JOHN KENNEDY : Sean, il s’agit certainement de plus que des tapis roulants. Si vous avez un pouls et un désir marginal d’une vie meilleure, vous savez que le président Biden est en difficulté. Et par conséquent, l’Amérique est en difficulté. Mesurée comme vous voulez, la débâcle en Afghanistan, qui a enhardi la Russie, la Chine et l’Iran, l’inflation débridée, les prix du gaz, les frontières ouvertes, la criminalité, un ministère de la Justice qui pense que les parents sont de dangereux terroristes nationaux. Un département du Trésor qui veut accéder au compte courant de chaque Américain qui a un emploi. Pas étonnant que le peuple américain soit si en colère. Il n’est pas étonnant que tant d’Américains pensent que cette administration ne se soucie pas d’eux, de leur vie ou de leur avenir.

Maintenant, je dis cela avec respect, avec tout le respect que je peux rassembler. Mais mon conseil au président est le suivant : Monsieur le Président, vous devez juste faire plus d’efforts pour ne pas sucer. Et la meilleure façon de le faire, à mon avis, est d’arrêter de s’inquiéter autant pour les wokers. Vous ne les rendrez jamais heureux. Ils hyperventilent sur leur tapis de yoga à la moindre provocation. Vous ne les rendrez jamais heureux. Arrêtez de vous soucier des travailleurs et commencez à vous soucier des travailleurs américains. Et je parle des gens qui se lèvent tous les jours et vont travailler et obéissent à la loi et paient leurs impôts et essaient de faire ce qu’il faut pour leurs enfants. Ils ont rendu l’Amérique formidable, des gens ordinaires faisant des choses extraordinaires, et nous n’allons pas remettre ce pays sur les rails. Et le président ne sera pas plus populaire auprès du peuple américain tant qu’il n’arrêtera pas de s’inquiéter pour les travailleurs et commencera à s’inquiéter pour les travailleurs. Et c’est, pour moi, de quoi il s’agit.

