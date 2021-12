Le sénateur Klobuchar pivote pour honorer Bob Dole lorsque Jake Tapper demande si Ted Cruz sans masque l’a mise en danger

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dimanche, la sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., a détourné une question du présentateur de CNN, Jake Tapper, pour savoir si elle se sentait menacée par le sénateur Ted Cruz, R-Texas, lorsqu’il s’est assis à côté d’elle sans masque à la cathédrale nationale la semaine dernière. .

L’ancre a sorti un clip qui montrait un Klobuchar masqué assis à côté d’un Cruz sans masque lors des funérailles de l’ancien chef de la majorité au Sénat Bob Dole, décédé la semaine dernière à l’âge de 98 ans.

‘ABSOLU LÉGENDE’ BOB DOLE SE PLAIT AUX DÉMOCRATES UNE DERNIÈRE FOIS DANS UNE LETTRE D’ADIEU

Tapper a évoqué le fait que Klobuchar est une survivante du cancer du sein, ce qui, selon lui, la rendait plus vulnérable à un virus potentiel provenant d’un Cruz non masqué, qui a été vacciné.

« Vous êtes une survivante du cancer du sein », a souligné Tapper à Klobuchar. « Vous êtes toujours en train de récupérer, je suppose. »

CNN a élargi le rôle de Jake Tapper alors que le réseau se prépare pour l’administration Biden.) REUTERS / Mike Segar – RC15DDCE00F0

Lorsque Klobuchar a souligné qu’elle va « 100% mieux », Tapper est intervenu pour dire: « Vous courez toujours un risque d’infection à cause de ce combat que vous avez gagné. Qu’est-ce qui vous a traversé la tête là-bas, où Ted Cruz s’arrête à côté de vous et n’avez pas de masque, même si les règles sont : « Veuillez porter un masque pour protéger… les autres ? » »

« Des masques correctement portés sont obligatoires pour notre personnel, nos bénévoles, nos visiteurs, nos fidèles et nos vendeurs », selon les règles de la cathédrale nationale.

PHOTO DE DOSSIER: Le sénateur américain Ted Cruz (R-TX) prend la parole lors d’une conférence de presse à Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 6 octobre 2021. Photo prise le 6 octobre 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo (.)

« Je pense que les gens devraient porter des masques, surtout lorsqu’ils sont dans des lieux où ils sont censés le faire », a répondu Klobuchar. « Je pense qu’une partie de notre devoir en tant que dirigeants civiques est en fait de modéliser le comportement. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de masques. Il s’agit aussi de vaccins. »

Après avoir noté que Cruz avait été vacciné, Klobuchar a ensuite tenté de faire pivoter la conversation vers Dole.

« Ce que je ne veux pas me perdre ici, c’est pourquoi nous étions là », a-t-elle déclaré. « Nous étions là pour honorer Bob Dole et sa mémoire. Bob Dole était axé sur le consensus, rassemblant les gens. Et ne l’oublions pas. »

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 1er mai 2019, la sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., prend la parole lors d’une audience du comité judiciaire du Sénat à Capitol Hill à Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite) (AP Photo/J. Scott Applewhite)