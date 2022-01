Le sénateur Lankford défend l’obstruction systématique : « Je pense que la voix de la minorité compte toujours »

Le sénateur James Lankford, R-Okla., est apparu avec Trey Gowdy pour expliquer pourquoi l’obstruction doit rester intacte sur « Sunday Night in America ».

Alors que Gowdy a discuté des sondages qui suggèrent que jusqu’à 50% des Américains craignent que la démocratie ne puisse ou même ne devrait prendre fin, Lankford a offert un espoir optimiste pour l’avenir.

MCCARTHY, LE LEADER DE LA MINORITAIRE DE LA MAISON, DÉCROCHE « LA RÈGLE À PARTI UNIQUE » POUR COVID SPIKE, « UNE ÉCONOMIE PARFAITE »

Le sénateur James Lankford, R-Okla., parle en tant que LR, le sénateur Marsha Blackburn, R-Tenn., le sénateur Mike Lee, R-Utah, et le sénateur John Thune, RS.D., regardent pendant une actualité conférence sur les mandats des vaccins COVID-19, au Capitole des États-Unis le 8 décembre 2021 à Washington. (Photo de Drew Angerer/.) (Drew Angerer/.)

« Il y a toujours une opportunité. Franchement, en tant qu’homme de foi, il y a toujours un moment pour se repentir et pour se retourner pour chaque individu », a déclaré Lankford.

Il a ajouté: « Pour beaucoup de gens dans ce pays qui disent trop loin, trop loin, je leur dis juste de prier, mettons-nous au travail et continuons parce que nous avons vu des jours très difficiles dans le passé, et nous en verrons probablement plus à l’avenir. Mais cela ne signifie pas que cette grande république ne peut pas survivre à cela et prospérer grâce à cela et, très franchement, donner l’exemple au reste du monde. «

Il a expliqué que les principaux problèmes dans tout le pays découlent des tentatives de s’écarter des principes fondateurs de la Constitution américaine.

« La plupart des problèmes que nous avons dans cette nation en ce moment ne sont pas notre Constitution. Ce ne sont pas nos fondateurs. C’est que nous ne suivons pas ces principes fondateurs, et nous ne respectons pas la Constitution. C’est le vrai problème dans le république en ce moment », a déclaré Lankford. « Nous revenons à nouveau à suivre les principes fondateurs, et nous pouvons avoir la même avancée vers l’armée la plus puissante et la plus morale du monde, l’économie la plus forte du monde et la plus grande lumière, espoir et opportunité pour le reste de la monde. Le monde compte sur nous pour réussir parce qu’ils savent que si nous ne pouvons pas le faire correctement, il n’y a aucune chance qu’ils le fassent correctement. «

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer de New York, s’adresse aux médias après un déjeuner politique démocrate, le mardi 19 octobre 2021, à Capitol Hill à Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin) (AP)

Gowdy a changé de sujet au sujet du chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., tentant d’éliminer l’obstruction législative. Lankford s’oppose aux efforts de Schumer et fait valoir l’importance de l’obstruction systématique dans la défense de la « voix minoritaire » au Sénat.

DAN BONGINO : LES DÉMOCRATES BLÂMENT LA « DÉMOCRATIE DÉFAILLANTE » POUR LEURS PERTES

« Le Sénat avec la règle de l’obstruction systématique en place oblige le Sénat à ralentir, ils doivent donc avoir une conversation bipartite. En fait, le Sénat est le seul endroit au sein du gouvernement où la minorité a toujours une voix à moins que le peuple américain ne vote massivement. et balancer le Sénat, ce qui n’est certainement pas ce que nous avons actuellement », a déclaré Lankford. « Je crois que la voix minoritaire compte toujours. »

Le sénateur James Lankford s’exprime lors d’une audience du Comité sénatorial des finances sur la nomination de Chris Magnus au poste de prochain commissaire américain aux douanes et à la protection des frontières, dans l’immeuble de bureaux du Sénat Dirksen à Capitol Hill à Washington, DC, États-Unis, le 19 octobre 2021. Mandel Ngan /Piscine via REUTERS

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lankford a noté que plusieurs sénateurs démocrates et indépendants ont défendu l’obstruction systématique au cours des trois dernières années, notamment Dick Durbin, D-Ill., Jon Tester, D-Mont., Chris Coons, D-Del., Angus King, I-Maine, Mazie. Hirono, D-Hawaii, et Sherrod Brown, D-Ohio.

« Il existe des moyens de le faire, et même eux ont dit que dans le passé, nous ne pouvions pas mettre fin à l’obstruction législative », a déclaré Lankford.