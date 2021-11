Le sénateur Mike Lee, R-Utah s’exprime lors d’une audience du comité judiciaire du Sénat sur l’enquête du FBI sur les liens entre les associés de Donald Trump et des responsables russes lors de l’élection présidentielle de 2016 à Capitol Hill, le 10 novembre 2020. (Susan Walsh/Pool via .)

Lors d’une audience devant la commission judiciaire du Sénat mardi, le sénateur républicain Mike Lee a grillé le secrétaire à la Sécurité intérieure, Mayorkas, pour n’avoir pas défendu les agents de la patrouille frontalière contre l’accusation réfutée selon laquelle ils auraient « fouetté » des migrants haïtiens à Del Rio, au Texas, en septembre.

Les agents ont été photographiés en train de tourner les rênes dans le but d’éloigner les migrants en fuite de leurs chevaux. L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, et d’autres membres éminents de l’administration se sont joints aux démocrates du Congrès pour condamner les agents de la patrouille frontalière comme inhumains et racistes alors que les images devenaient virales sur les réseaux sociaux.

Lee a fait valoir que l’allégation infondée, qui a commencé dans la presse et a été alimentée par des membres de l’administration Biden, a nui au moral du personnel frontalier alors qu’il s’efforce de lutter contre la plus forte augmentation de l’immigration illégale de l’histoire du pays.

«Pourquoi diable ne les as-tu pas défendus? Est-ce que quelqu’un dans votre département s’est déjà rendu compte de la façon dont on utilise des rênes fendues pour monter à cheval ? », a demandé Lee à Mayorkas, indigné.

« Numéro un : j’ai mis cent pour cent et je suis incroyablement fier de le faire. Numéro deux : je suis aux côtés des hommes et des femmes de notre département de bout en bout, et je ne préjugerai pas des faits avant… », a répondu Mayorkas avant que Lee n’intervienne.

« Les avez-vous défendus lorsqu’ils ont été attaqués pour avoir fouetté des gens, ce qu’ils n’étaient pas ? », a demandé le sénateur.

Mayorkas a répondu : « Sénateur, ce que j’ai dit très clairement, c’est que l’enquête indépendante déterminera les faits et que ces faits détermineront le résultat. Rien de moins et rien de plus.

Fin septembre, avant que Mayorkas n’ait rassemblé toutes les preuves, il a condamné les agents et a déclaré que leurs actions illustraient le « racisme systémique » de l’Amérique, ajoutant qu’il ne « reflétait pas qui nous sommes, qui nous aspirons à être pour l’intégrité et les valeurs de notre personnel vraiment héroïque du Département de la sécurité intérieure.

Lee a qualifié la condamnation des agents par le secrétaire de « rien de moins que d’écraser le moral », d’autant plus qu’elle est survenue alors que les agents de la patrouille frontalière luttaient pour faire face à une crise humanitaire qui se déroulait à Del Rio.

« Si vous voulez maintenir ou obtenir un contrôle opérationnel de la frontière, ce que vous n’avez pas maintenant, ce n’est pas un moyen d’y arriver », a affirmé Lee.

Les questions de Lee sont venues après que le sénateur Chuck Grassley a insisté auprès de Mayorkas au sujet de rapports récents selon lesquels l’administration Biden pourrait indemniser les familles de migrants séparées en vertu de la politique de «tolérance zéro» de l’administration Trump avec jusqu’à 450 000 $ par personne dans les règlements juridiques.

Mayorkas a esquivé le problème et a renvoyé les questions au ministère de la Justice, qui, selon lui, statuera sur ces réclamations fédérales en responsabilité délictuelle.

