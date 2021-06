Le sénateur Lummis a acheté du Bitcoin à 330 $ | Invezz

in

La sénatrice Cynthia Lummis (républicaine du Wyoming) se fait un nom comme l’un des sponsors les plus virulents du Bitcoin (BTC / USD) dans la politique américaine. Il a déclaré lors du sommet des conseillers financiers de CNBC mardi qu’il avait d’abord acheté la monnaie numérique pour 330 $ et qu’il n’avait pas l’intention d’empocher ses gros profits.

Bitcoin comme réserve de valeur

Lummis a déclaré qu’il considérait Bitcoin comme “l’une des réserves de valeur les plus solides” à long terme, peut-être ironiquement en partie à cause de considérations politiques. Il a expliqué que le Congrès des États-Unis dépense des milliards de dollars et « inonde notre économie » avec l’économie mondiale avec des dollars américains. Il n’y a aucun « moyen » que les États-Unis ne puissent pas baisser la valeur du dollar, donc l’exposition au Bitcoin dans le cadre d’une « allocation d’actifs très diversifiée » est une stratégie d’investissement prudente à long terme.

Lummis a poursuivi en disant qu’il souhaitait que les fonds de retraite investissent dans le Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sûres et conformes aux lois anti-blanchiment. Personnellement, il a dit qu’il n’avait investi que dans Bitcoin car c’est la seule devise qu’il comprend. Cependant, il reconnaît que cela “ne signifie pas qu’Ethereum (ETH / USD) pourrait ne pas être également rentable”.

Bitcoin a une “rareté certaine”

Une partie des arguments haussiers pour investir dans Bitcoin a à voir avec sa rareté, a-t-il également déclaré lors du sommet des conseillers financiers de CNBC. Contrairement au dollar américain, nous savons qu’un montant défini de Bitcoins sera débloqué pendant des décennies jusqu’à ce que les 21 millions de pièces aient été extraites avec succès. Elle a dit:

Je ne veux pas que tout le monde mette tout son argent en bitcoins, tout comme je ne veux pas que tout le monde le mette en dollars et le mette sous un matelas. J’aime la diversification. Mais pour moi, puisque seulement 21 millions de bitcoins seront extraits, c’est une bonne réserve de valeur car elle a défini la rareté.

Malgré sa conviction que les investisseurs devraient vendre en partie des dollars américains pour Bitcoin, il maintient toujours la position selon laquelle le dollar américain devrait rester la monnaie de réserve mondiale. Cela signifie que le dollar américain doit s’adapter à l’époque et peut-être créer une monnaie numérique qui servira de « monnaie de réserve numérique mondiale ».

