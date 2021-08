Le sénateur Manchin dit que le texte du projet de loi sur les infrastructures va être fait aujourd’hui

Le président du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles, Joe Manchin (D-WV), assiste à une audience du Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles sur le budget du ministère de l’Énergie à Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 15 juin 2021.

Evelyne Hockstein | .

Le sénateur démocrate Joe Manchin a déclaré qu’un projet de l’accord bipartite sur les infrastructures d’environ 1 000 milliards de dollars devrait être terminé dimanche.

“Je pense que vous verrez du texte aujourd’hui”, a déclaré le sénateur de Virginie-Occidentale sur “State of the Union” de CNN. “D’ici ce soir, espérons-le, nous pourrons commencer le processus, espérons-le commencer notre processus d’amendement d’ici demain. Nous devrions terminer d’ici jeudi.”

Le Sénat s’est réuni samedi pour achever un projet de texte législatif d’un solide paquet d’infrastructures. Le projet de loi devrait allouer environ 110 milliards de dollars pour les routes et les ponts, 39 milliards de dollars pour le transport en commun, 66 milliards de dollars pour le rail et 11 milliards de dollars pour la sécurité routière. Il y a aussi environ 55 milliards de dollars pour les infrastructures d’approvisionnement en eau et d’assainissement et des milliards pour les aéroports, les ports, l’Internet haut débit et les stations de recharge pour véhicules électriques.

“Lorsque vous parlez de routes, de ponts, de voies ferrées, de trains et de tout ce qui va avec, de services Internet, c’est quelque chose dont chaque État, chaque région de chaque État a besoin”, a déclaré Manchin. “Un nid-de-poule n’a pas le nom d’un républicain ou d’un démocrate. Il va casser votre pneu et déchirer votre voiture. Nous devons réparer les choses.”

Manchin, qui pense que le projet de loi sera adopté, a ajouté que lorsque vous voyez le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et le chef de la minorité Mitch McConnell voter tous les deux pour la même chose, “c’est incroyable”.

Plus tôt, la sénatrice Susan Collins, R.-Me., a déclaré dans le même programme qu’elle pensait qu’il y aurait plus de 10 sénateurs républicains qui soutiendraient le projet de loi.

“J’espère que nous finirons le projet de loi d’ici la fin de la semaine”, a déclaré Collins.

Les démocrates visent à adopter le projet de loi avec un deuxième paquet distinct de 3 500 milliards de dollars qui inclurait une multitude d’autres priorités du parti. La proposition pourrait porter sur la garde d’enfants, les congés payés, les crédits d’impôt pour les ménages et la politique climatique.

La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle n’allait pas voter sur le projet de loi, en supposant qu’il soit adopté par le Sénat, jusqu’à ce que le budget de réconciliation beaucoup plus important de 3 500 milliards de dollars soit adopté.

Cependant, Manchin a déclaré qu’il pensait que chaque projet de loi devrait être adopté selon ses propres mérites.