Le sénateur Mike Lee : J’encourage le sénateur Joe Manchin à changer de parti

Le sénateur Mike Lee, R-Utah, a discuté des conflits en cours entre le sénateur Joe Manchin, DW.Va., et ses collègues membres du parti au Congrès.

Dans « Sunday Night in America », l’animateur Trey Gowdy a évoqué des rumeurs récentes selon lesquelles Manchin aurait changé de parti pour devenir indépendant à la lumière d’un conflit avec ses collègues démocrates. La semaine dernière, Manchin a démenti ces rumeurs mais a admis qu’il avait discuté de l’indépendance avec ses collègues démocrates.

« La seule chose qui ait jamais été dite et dont nous ayons jamais parlé si je suis une gêne pour mes collègues démocrates, mon caucus, le président étant le chef démocrate du parti démocrate, Chuck Schumer et tous les autres », a déclaré Manchin. mentionné. « J’ai dit que j’étais un démocrate centriste modéré, si cela vous posait un problème, faites-le moi savoir et je deviendrais indépendant, mais je serais toujours en caucus avec les démocrates. »

WASHINGTON, DC – 06 OCTOBRE: Le sénateur Joe Manchin (D-WV) s’adresse aux journalistes à l’extérieur de son bureau à Capitol Hill le 06 octobre 2021 à Washington, DC. Manchin a parlé du plafond de la dette et du projet de loi sur les infrastructures. (Photo de Kevin Dietsch/.) (Kevin Dietsch/.)

Alors que Manchin n’a pas dit s’il prévoyait de changer de parti bientôt, Gowdy a vu un certain sens dans l’argument.

« Honnêtement, pourquoi ne le ferait-il pas ? Joe Biden n’avait pas un seul comté en Virginie-Occidentale. Joe Manchin n’a rien en commun avec l’équipe, alors pourquoi voterait-il comme l’équipe ? » demanda Gowdy.

Lee a également soutenu l’idée que Manchin change de parti.

« Il a encore beaucoup de temps. Il pourrait toujours changer de parti s’il le voulait. Je l’encourage à le faire. Il n’y a aucune raison pour qu’il appartienne au parti de l’inflation, pourquoi il appartient au parti de l’anarchie, pourquoi il a choisi de rester avec le parti qui le harcèle, l’intimide et le rabaisse à chaque instant juste pour qu’ils puissent fondamentalement refaire l’économie américaine et la société américaine. Joe Manchin devrait absolument quitter le parti démocrate et j’ai hâte de l’embrasser quand il rejoindra notre caucus, » dit Lee.

Gowdy s’est également interrogé sur les attentes que l’on pouvait avoir envers Manchin si Biden ne transportait pas un seul pays en Virginie-Occidentale. Lee a fait valoir que les membres progressistes du Congrès ne voient Manchin que comme un vote pour rendre l’Amérique plus socialiste.

Les représentants américains Ayanna Pressley (D-MA), Ilhan Omar (D-MN)(2R), Rashida Tlaib (D-MI) (L) et Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) (R) tiennent une conférence de presse, pour répondre aux propos tenus par le président américain Donald Trump plus tôt dans la journée, au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 15 juillet 2019. – Le président Donald Trump a intensifié ses attaques contre quatre femmes progressistes démocrates du Congrès, déclarant si elles ne sont pas satisfaites de les États-Unis « ils peuvent partir ». (.)

« Ce qu’ils voient ici, c’est une chance de rendre l’Amérique un peu plus socialiste ou beaucoup plus socialiste. Ce qu’ils voient ici, c’est s’ils le rabaissent et l’intimident suffisamment pour qu’il cède d’une manière ou d’une autre. Cela, bien sûr, n’arrivera pas « , a expliqué Lee.

Gowdy a ensuite changé de vitesse pour discuter des efforts de mandat vaccinal du parti démocrate, y compris le président Biden. Lee a dénoncé les efforts du président pour faire respecter les vaccins, qualifiant cela de « l’abus le plus excessif de l’outrage présidentiel fédéral » en près de sept décennies.

« Parce que le président n’a pas eu la décence de donner l’ordre, donc il n’y a rien à poursuivre. Nous ne connaissons même pas la théorie juridique précise sur laquelle il s’appuiera. Tôt ou tard, il devra le faire, mais en attendant, il compte sur les entreprises américaines, des sociétés de plus de 99 employés pour faire son abattage à sa place, pour faire son sale boulot à sa place. même obtenir le chômage », a déclaré Lee.

Le président Joe Biden fait le point sur le programme de réponse et de vaccination au COVID-19, dans l’auditorium de la Cour du Sud sur le campus de la Maison Blanche, le jeudi 14 octobre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci) (Photo AP/Evan Vucci)

Lee a terminé en disant « C’est mal et le président des États-Unis devrait avoir honte de lui-même. Et s’il veut faire cela, il pourrait au moins avoir la décence de le faire plutôt que de menacer de le faire et ainsi de contourner la responsabilité des tribunaux. »