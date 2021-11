Le sénateur Murkowski dénonce les démocrates pour les « votes affichés » sur les projets de loi des élections fédérales

Mercredi, la sénatrice Lisa Murkowski, R-Alaska, a critiqué les démocrates du Sénat pour avoir poursuivi des « votes de démonstration » sur les projets de loi des élections fédérales, alors que les républicains utilisaient l’obstruction systématique pour bloquer l’examen de la loi sur l’avancement des droits de vote de John Lewis.

Murkowski, le seul républicain à voter en faveur d’une motion visant à ouvrir le débat sur le projet de loi, a exhorté les démocrates à s’engager de l’autre côté de l’allée sur la loi électorale plutôt que de poursuivre une législation susceptible d’échouer selon les partis. Avec la division 50-50 du Sénat, les démocrates ont eu du mal à franchir le seuil de 60 voix requis pour surmonter l’obstruction systématique.

« Arrêtons les votes à l’émission. Donnons-nous l’espace pour travailler en coopération de part et d’autre de l’allée pour atteindre le niveau de consensus qui me semble important. C’est important pour cette question. C’est important pour ce pays », a déclaré Murkowski au Sénat. « L’objectif ici devrait être d’éviter un projet de loi partisan, de ne pas prendre encore et encore des votes ratés pour un gain politique. Cela ne nous mène vraiment nulle part. »

La sénatrice Lisa Murkowski (R-Alaska) pose des questions lors d’une audience du comité sénatorial de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites pour discuter de la réouverture des écoles pendant la maladie à coronavirus (COVID-19) à Capitol Hill à Washington, DC, États-Unis, le 30 septembre 2021. Greg Nash/Pool via REUTERS

« Cela nous enregistre. Cela vous permet d’armer, si vous voulez, un problème d’une importance critique. Cela ne va nulle part, cela ne sert à personne, cela n’accomplit finalement rien. Notre seule vraie option ici est de comprendre comment nous travaillons ensemble là-dessus », a-t-elle ajouté.

Le vote a marqué la quatrième fois que les républicains du Sénat ont réussi à faire obstruction à la législation fédérale sur les droits de vote soutenue par les démocrates cette année. Les législateurs du GOP ont bloqué l’examen d’une refonte distincte et plus étendue de la loi électorale fédérale à trois reprises.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer de New York, s’adresse aux médias après un déjeuner politique démocrate, le mardi 19 octobre 2021, à Capitol Hill à Washington. (Photo AP/Jacquelyn Martin)

Nommée d’après le défunt membre du Congrès de Géorgie et leader des droits civiques, la loi sur l’avancement des droits de vote de John Lewis rétablirait une disposition mise en œuvre en vertu de la loi sur les droits de vote de 1965. La mesure permet au ministère de la Justice d’examiner les modifications apportées à la loi électorale dans les États déterminés à avoir des antécédents d’électeur. discrimination.

Le président Biden a critiqué les républicains pour avoir bloqué un vote sur le projet de loi.

« Les dispositions du projet de loi ont été adoptées par le Sénat avec un soutien bipartite écrasant à cinq reprises, le plus récemment 98-0 en 2006. Qu’il y ait un débat et qu’il y ait un vote », a déclaré Biden.

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., s’adresse aux journalistes après une réunion de stratégie républicaine au Capitole à Washington, le mardi 19 octobre 2021. (AP Photo/Andrew Harnik) (AP Photo/Andrew Harnik)

Les démocrates affirment que les deux lois sur le droit de vote sont une réponse nécessaire aux projets de loi sur la sécurité électorale adoptés dans les États contrôlés par le GOP, qui, selon eux, sont discriminatoires. Pendant ce temps, les républicains disent que les projets de loi fédéraux constituent une portée excessive et sont injustement biaisés en faveur des démocrates.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’opposition républicaine aux projets de loi a renouvelé les appels de certains démocrates à mettre fin à l’obstruction systématique. Cependant, le sénateur Joe Manchin, DW.Va., et d’autres modérés disent qu’ils s’opposent à tout changement.