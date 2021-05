Le sénateur Paul dit que Twitter autorise la célébrité de la C-List à “ encourager la violence ” contre lui ⋆ .

Twitter est tristement célèbre pour avoir censuré les conservateurs. Il a même censuré le président de l’époque, Donald Trump, après avoir appelé à la «paix» lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole. Mais cette semaine, le sénateur Rand Paul aurait déclaré que la plate-forme «permet aux célébrités de la liste C d’encourager la violence contre moi et ma famille».

Le musicien Richard Marx a tweeté le 23 mai ce qui semblait être une glorification de la violence: «Je le répète: si jamais je rencontre le voisin de Rand Paul, je vais le serrer dans mes bras et lui acheter autant de boissons qu’il peut en consommer.» Le message semblait faire référence à un incident au cours duquel le sénateur Rand Paul (R-KY) a été agressé à la suite d’un différend avec son voisin. “Le voisin du sénateur Rand Paul qui en 2017 a attaqué le républicain du Kentucky lors d’un différend au sujet de leurs chantiers a été condamné lundi à huit mois de prison supplémentaires pour l’agression”, a rapporté NBC News.

Paul aurait reçu un colis suspect rempli de poudre blanche et contenant des images violentes. «Je prends ces menaces extrêmement au sérieux», aurait proclamé le sénateur dans une déclaration à Politico. «En tant que cible répétée de violence, il est répréhensible que Twitter permette aux célébrités de la C-list d’encourager la violence contre moi et ma famille. Ce week-end, Richard Marx a appelé à la violence contre moi et maintenant nous recevons cette lettre remplie de poudre.

La politique de Twitter interdit la «glorification de la violence»: «[W]Nous avons une politique contre le contenu qui glorifie les actes de violence d’une manière qui peut inspirer d’autres personnes à reproduire ces actes de violence et causer de réels dommages hors ligne, ou des événements où les membres d’un groupe protégé étaient les principales cibles ou victimes. » La même page de politique expliquait plus en détail: «Nous définissons la glorification comme incluant les déclarations de louange, de célébration ou d’approbation, telles que« Je suis heureux que cela se soit produit ». féliciter, tolérer ou célébrer: «les actes de violence commis par des civils qui ont entraîné la mort ou des blessures corporelles graves», entre autres.

Le contenu signalé du paquet est une question sérieuse.

“À l’extérieur de l’enveloppe, il y avait une photo d’un Paul meurtri et bandé avec un pistolet sur la tête et une menace imprimée en dessous:” Je vais finir ce que votre voisin a commencé votre mère – “”, a rapporté Fox News, affirmant il en avait vu une copie.

«L’incident est devenu le dernier cri de ralliement des conservateurs qui affirment que les plateformes de médias sociaux ciblent ouvertement les utilisateurs de droite», a rapporté le Washington Post. «Cela survient alors que Paul a subi un retour de flamme cette semaine pour avoir déclaré qu’il refuserait le vaccin contre le coronavirus, citant les anticorps qu’il dit avoir de contracter le covid-19 l’année dernière.

Twitter n’a pas encore répondu à l’enquête du MRC sur les mesures que la plate-forme prendra contre le compte de Marx, le cas échéant.

