Le sénateur Rand Paul détruit absolument les démocrates, la Major League Baseball et le Coca .

En apparaissant hier soir dans l’émission «The Story» de Martha MacCallum, le sénateur Rand Paul (R-KY) a complètement éviscéré la Major League Baseball and Coke. Il a clairement déclaré que s’ils continuent à nous rejeter et à devenir des entreprises démocrates, alors un boycott de leurs produits est désormais de mise. Bien que ce ne soit pas idéal, cela met en place un scénario où il y a des entreprises bleues et des entreprises rouges.

Le Daily Wire a rapporté ce qui suit:

«Ils l’ont commencé. La Major League Baseball veut boycotter tout l’état de Géorgie, y compris Atlanta. Ils se sont déjà débarrassés du All-Star Game et du projet, et ils le font parce qu’ils n’aiment pas une loi républicaine – une loi qui élargit en fait le vote; ce n’est pas le vote par contrat. La Géorgie a désormais plus de votes anticipés que New York. C’est un peu ridicule; même les faits ne correspondent pas à ce qu’ils essaient de faire. «Mais ce que je veux dire, c’est qu’ils veulent nous boycotter, pourquoi ne pas les boycotter», a poursuivi Paul, se dirigeant vers les entreprises dont le siège est à Atlanta et a critiqué le projet de loi de vote. «C’est la seule chose qui leur apprendra une leçon. Si Coca-Cola veut opérer uniquement dans les États démocrates et veut que seuls les démocrates boivent du Coca-Cola, Dieu les aime. Nous verrons comment ils font quand la moitié du pays boit du Coca-Cola, quand la moitié du pays arrête d’utiliser Delta. Donc, ils sont tous réveillés, mais ils font vraiment quelque chose contre les intérêts financiers de chaque entreprise. Les entreprises cotées en bourse ne s’impliquent généralement pas dans la politique, car cela nuit à leur résultat net de rendre la moitié du pays malheureuse. »

Paul a complètement détruit la MLB et les démocrates en appelant la MLB à continuer de faire des affaires avec la Chine et à agir ensuite comme s’ils se souciaient d’élections libres. J’ai rendu compte lundi du sénateur Marco Rubio (R-FL) et de la lettre qu’il a écrite au commissaire de la MLB, Rob Manfred.

Marco Rubio au commissaire de la MLB, Robert Manfred: «Je ne me fais aucune illusion que vous ayez l’intention de démissionner en tant que membre du Augusta National Golf Club. Pour ce faire, il faudrait un sacrifice personnel, par opposition à la vertu corporative réveillée de déplacer le All Star Game d’Atlanta. » pic.twitter.com/4ep07Kf7vu – Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) 5 avril 2021

Rubio a laissé entendre à juste titre que Manfred s’engageait à 100% dans un double standard hypocrite, comme les gauchistes sont enclins à le faire, en soutenant la décision de retirer le All-Star Game de Géorgie en raison des critiques selon lesquelles la nouvelle loi électorale de l’État discrimine les électeurs noirs de la métropole. Atlanta. Il a également déclaré que la décision de déplacer le All-Star Game «aura un impact plus important sur d’innombrables petites entreprises appartenant à des minorités à Atlanta et dans les environs que la nouvelle loi électorale ne le fera jamais.

Paul a ensuite déchiré la MLB et les démocrates, appelant la MLB à continuer de faire des affaires avec la Chine et agissant ensuite comme si elle se souciait d’élections libres. Le sénateur du Kentucky l’a vraiment porté aux démocrates et en particulier à Joe Biden. L’ancien vice-président a qualifié la loi géorgienne d’identification des électeurs de «Jim Crow» alors qu’en réalité elle élargit le vote. De plus, la vérité gênante que les démocrates n’aiment pas discuter puisqu’ils étaient responsables du Jim Crow original.

«Mais tout cela, je ne peux pas l’imaginer, ils boycottent la loi de l’État de Géorgie et pourtant ils font des affaires avec la Chine. La Chine n’a jamais vu d’élections libres. La Chine met maintenant des gens en prison pendant plus d’un an à la fois, pour des violations de la parole. Et pourtant, ils font des affaires avec la Chine, mais la Géorgie a élargi son vote, ils ont ajouté un vote anticipé, plus de vote anticipé que le Delaware ou New York, et pourtant ils punissent la Géorgie parce qu’ils pensent que c’est en quelque sorte une sorte de Jim Crow. Ces gens qui brandissent des pancartes Jim Crow doivent se souvenir que ce sont les démocrates qui ont institué Jim Crow dans le Sud; c’est l’héritage du Parti démocrate, et ce que les républicains ont fait en Géorgie, c’est d’élargir le droit de vote, si vous lisez le projet de loi.

De plus, ce n’est que récemment que la MLB est finalement revenue à sa pleine puissance étant donné que de nombreux consommateurs se sont détournés du sport en raison de la saison raccourcie de la grève en 1994 qui a eu un impact sur le sport pendant plus d’une décennie.

Personne n’était en sécurité dans cette interview alors que le sénateur Paul s’en était pris à Stacey Abrams pour avoir coûté à la Géorgie plus de 100 millions de dollars qu’elle aurait gagnés si le match des étoiles de la MLB était resté à Atlanta. La dernière fois que le All-Star Game a eu lieu à Atlanta, c’était en 2000. Ces opportunités ne se présentent pas trop souvent.

Si les gens permettent aux guerriers de la justice sociale qui sont dans les rangs du Parti démocrate de continuer, les gens souffriront personnellement et économiquement. Les démocrates ont un pouvoir significatif dans tout l’État de Pêche. Ils ruinent constamment ce qu’ils touchent. Il est vital que les électeurs de l’État les tiennent responsables en 2022.

Contenu syndiqué à partir de TheLibertyLoft.com avec autorisation.