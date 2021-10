La « laitue du diable ». Depuis combien de temps n’avez-vous pas entendu ce terme utilisé dans des contextes autres que les plus ironiques ? Eh bien, préparez-vous – un sénateur républicain l’applique à nouveau, en 2021, avec une consommation de marijuana légale (à des capacités variables) dans plus de la moitié des États américains.

Le sénateur John Kennedy est apparu sur Fox News, où il a saccagé le plan Build Back Better de l’administration Biden, attaquant spécifiquement l’affirmation de Biden selon laquelle cela n’augmenterait pas la dette nationale. Kennedy a déclaré que « quelqu’un à la Maison Blanche » doit manger « la laitue du diable » afin de suggérer que le plan ne coûtera rien.

Bien sûr, Biden a également été très clair sur ce qu’il veut dire lorsqu’il dit que le plan ne coûtera rien. Cela ne signifie pas que les composantes du plan n’ont pas de coût, cela signifie que le financement est intégré au plan.

Bien sûr, le plan se bat toujours pour le Congrès et le résultat final reste à voir. Cependant, en ce qui concerne le plan lui-même, l’intention est d’équilibrer les coûts en éliminant les échappatoires fiscales pour les sociétés et les particuliers les plus riches, sans augmenter les coûts pour les petites entreprises et les personnes gagnant moins de 400 000 $.

Le plan est plus qu’entièrement payé en demandant aux Américains les plus riches et aux entreprises les plus rentables de payer leur juste part. Il n’augmente pas les impôts des petites entreprises et des personnes gagnant moins de 400 000 $ par année. Il générera également une croissance économique qui augmentera les recettes fiscales et contribuera à la réduction du déficit.

L’une des cibles particulières de Biden a été les entreprises qui utilisent ces échappatoires pour éviter les impôts à un point tel qu’elles paient moins que certaines familles de la classe moyenne, voire rien du tout, imposant plutôt un fardeau fiscal plus élevé au contribuable moyen.