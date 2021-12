Le sénateur Richard Blumenthal revendique son ignorance des liens du Parti communiste avec la cérémonie de remise des prix à laquelle il a assisté

Le sénateur Richard Blumenthal (D., Connecticut) s’adresse aux journalistes au Capitole des États-Unis, à Washington, DC, le 4 février 2020. (Erin Scott/.)

Après avoir reçu des réactions négatives des républicains, le sénateur démocrate Richard Blumenthal a insisté sur le fait qu’il n’aurait pas assisté à une récente cérémonie de remise des prix la semaine dernière s’il avait su qu’elle était organisée par un affilié du Parti communiste.

Le sénateur s’est rendu à l’événement pour soutenir trois amis qui ont reçu le prix Amistad annuel du Connecticut People’s World Committee, selon le Yankee Institute, un groupe de réflexion sur le marché libre du Connecticut. Le comité est lié au Parti communiste des États-Unis et répertorié sur le site d’information Marxist People’s World. Blumenthal, cependant, revendique maintenant l’ignorance sur cette connexion.

« Je croyais que cette cérémonie était strictement un événement syndical », a déclaré Blumenthal au Hartford Courant. « Si j’avais connu les détails, je ne serais pas allé. … Permettez-moi de dire très catégoriquement, je suis un démocrate et un fervent partisan du capitalisme américain. J’ai toujours été un démocrate et un fervent partisan et croyant du capitalisme américain. »

Il a suggéré que le drame entourant sa présence était principalement du bruit et de la distraction, et qu’il consacrait son énergie à faire avancer les priorités politiques dans son état.

« Les gens vont faire ce qu’ils vont faire. Je vais juste continuer à faire mon travail pour les habitants du Connecticut. Il y a beaucoup en jeu au Sénat en ce moment – ​​les droits de vote, la pandémie en cours, rendre les services de garde d’enfants abordables, réduire les prix des médicaments sur ordonnance. C’est là que je me concentre », a-t-il déclaré.

Blumenthal a essayé de défendre son apparence comme un engagement régulier avec la communauté syndicale.

«Je vais à de nombreux événements, lieux, réunions, rassemblements et cérémonies dans le Connecticut. Je suis ravi d’être invité n’importe où, et dans ce cas, j’ai été invité par les syndicats locaux pour honorer ces trois personnes, et c’est pourquoi j’étais là. C’est à peu près tout », a-t-il déclaré.

Le sénateur a utilisé sa plate-forme de parole lors de l’événement initial pour plaider en faveur du vaste programme de 1,7 billion de dollars «Construire en mieux» du président Biden, un salaire minimum de 15 $ et tuer le flibustier. Alors qu’il a affirmé le rôle du capitalisme dans l’économie américaine dans l’entretien avec le Hartford Courant, lors de l’événement, il a vanté l’importance de « tenir les entreprises responsables du traitement de base du peuple américain ».

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.