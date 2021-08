Le sénateur Rick Scott appelle les démocrates à adopter le 25e amendement pour destituer le président Biden 10z viral

8 août, les capitales provinciales de Sar-e-Pul, Kunduz et Taloqan, en Afghanistan, tombent aux mains des talibans. Tout cela alors que la date limite, du 31 août, pour que les troupes américaines quittent le pays, est devenue une réalité. Trois jours plus tard, les capitales des provinces de Badakhshan, Baghlan et Farah tombent toutes aux mains des talibans. Le 13 août, Kandahar, la deuxième plus grande ville d’Afghanistan tombe aux mains des talibans deux jours avant que les talibans ne prennent le contrôle de la capitale, Kaboul.

Pendant tout cela, l’attaché de presse du Pentagone Kirby a déclaré le 12 août : « La mission en ce moment en Afghanistan… est de poursuivre le retrait. Le général McKenzie a désormais les pouvoirs nécessaires pour aider les forces de sécurité nationales afghanes où et quand il le juge possible. »

Joe Biden s’est dirigé vers Camp David alors que les talibans intensifiaient leur prise de contrôle. Cette escalade a pris Biden au dépourvu alors qu’il se précipitait vers la Maison Blanche pour prononcer un discours sur la question avant de retourner en vacances.

Avec tout cela, le sénateur républicain Rick Scott demande : « Joe Biden est-il capable de s’acquitter des fonctions de sa charge, ou le moment est-il venu d’exercer les dispositions du 25e amendement ? ». Scott avait retweeté un message quelques jours avant de citer de nombreux échecs du président, notamment la crise de la frontière sud des États-Unis, l’inflation et la dette américaine.

Le 12 août, Scott a tweeté : « L’inflation fait rage. Le plafond de la dette a expiré et la dette américaine se dirige vers 45 000 milliards de dollars. Kaboul tombe aux mains des talibans et les rencontres dans la #BidenBorderCrisis viennent d’atteindre un HAUT DE 20 ANS. Les démocrates contrôlent la Chambre, le Sénat et @WhiteHouse. Que diable fait Joe Biden ?

Le 16 août, Scott a ajouté : « Après les événements désastreux en Afghanistan, nous devons faire face à une question sérieuse : Joe Biden est-il capable de s’acquitter des fonctions de sa charge, ou le moment est-il venu d’exercer les dispositions du 25e amendement ?

Après les événements désastreux en Afghanistan, nous devons faire face à une question sérieuse : Joe Biden est-il capable de s’acquitter des devoirs de sa charge ou est-il temps d’exercer les dispositions du 25e amendement ? https://t.co/l1bFrUdZH9 – Rick Scott (@SenRickScott) 16 août 2021

Le 25e amendement permet au vice-président ainsi qu’à une majorité des principaux responsables des départements exécutifs de déclarer le président inapte dans un document écrit envoyé au congrès. Le vice-président devient « président par intérim ». Cela reste ainsi jusqu’à ce que le Congrès décide soit de rétablir les pouvoirs du président, soit d’aller de l’avant avec la destitution. Le vice-président reste « président par intérim » jusqu’à ce que le congrès fasse un geste.

La chute de Kaboul dans les médias et les médias sociaux montre des hordes d’Afghans se précipitant vers l’aéroport pour tenter d’accéder à l’extérieur du pays. Avec une telle masse de personnes s’étalant sur le tarmac, cela ressemble à un chaos total. La vidéo la plus tristement célèbre montre de nombreux Afghans s’accrochant au train d’atterrissage d’un avion porteur, alors qu’il quitte l’aéroport. Sept personnes sont mortes dans cet incident.

Plus de photos de l’aéroport de Kaboul. Les gens veulent simplement quitter l’Afghanistan pour tout ce qu’il faut pour un billet d’avion. pic.twitter.com/MU46GhI0PZ – Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) 16 août 2021

Je ne peux pas en croire mes yeux. Hommes tenant la partie inférieure de l’avion américain quelques instants avant qu’il ne décolle de l’aéroport de #Kaboul. pic.twitter.com/bT97WrNa12 – Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) 16 août 2021

Ce n’est pas un coup de cinéma hollywoodien. Il s’agit d’un afghan avec plusieurs autres accrochés à un avion pour survivre à la guerre et traverser la frontière à tout prix. Je ne sais pas s’il a survécu. Une autre vidéo déchirante de #Afghanistan pendant que le monde regarde en silence. pic.twitter.com/Z0IpEdU9cV – Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) 17 août 2021

Biden a prononcé un discours hier dans lequel il a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la prise de pouvoir par les talibans se produise si rapidement. Biden a blâmé l’administration précédente et les Afghans. Biden n’a répondu à aucune question après son discours et a quitté la Maison Blanche peu de temps après pour retourner en vacances.

Il semble peu probable que le 25e amendement soit utilisé sur le président car même avant son entrée en fonction, des questions sur son état mental étaient déjà posées. Les marmonnements et les faux pas de Biden dans ses discours sont moqués et traités comme de simples gaffes. Bien qu’il semble se perdre dans ses mots à moins de lire à partir d’un prompteur, il n’y a aucune considération sérieuse à invoquer le 25e amendement.

Derniers articles de Kay Williamson (voir tous)