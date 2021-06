Le sénateur Rick Scott présente un projet de loi interdisant les passeports vaccinaux pour les vols intérieurs 10z viral

Le sénateur Rick Scott, R-Fla., a présenté mardi une législation qui interdirait à la Transportation Security Administration (TSA) d’exiger des Américains qu’ils présentent une preuve de vaccination contre le COVID-19 pour embarquer sur des vols intérieurs. Le projet de loi vise également à empêcher les employés de la TSA de demander aux dépliants américains de produire un passeport pour les vols intérieurs afin de «protéger la confidentialité des informations personnelles sur la santé».

« Les Américains travaillent dur pour se remettre de la dévastation du COVID-19 et les voyages sont essentiels pour rouvrir complètement notre économie », a déclaré Scott dans un communiqué. « Bien que je continue d’encourager tous ceux qui le souhaitent à se faire vacciner, le gouvernement fédéral n’a pas à exiger des voyageurs qu’ils remettent leurs informations médicales personnelles pour prendre un vol. My Freedom to Fly Act garantit que les familles en Floride et à travers le pays peuvent voyager librement et sans la bureaucratie gouvernementale ridicule créée par les passeports vaccinaux. »

Selon Fox News, « la législation de Scott stipule que la TSA » ne peut prescrire ou mettre en œuvre aucune réglementation ou politique qui permettrait aux employés » de « demander des informations relatives aux vaccinations à tout passager voyageant sur un vol entre des États ou des territoires ou des possessions des États-Unis. États.'”

La décision de Scott intervient dans le cadre d’un effort national des législateurs républicains pour interdire aux gouvernements de délivrer des passeports vaccinaux et d’exiger une preuve de vaccination contre le COVID-19 alors que le pays revient à la normale. La semaine dernière, les républicains Ted Cruz du Texas, Mike Braun de l’Indiana et Cynthia Lummis du Wyoming ont présenté une législation qui « empêcherait le gouvernement fédéral d’établir des passeports COVID-19 ou de travailler avec des tiers pour établir leurs propres passeports vaccinaux ».

« Les Américains ne devraient pas être discriminés en raison du statut vaccinal COVID-19 – que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours », a déclaré Cruz. «Les Américains ont un droit bien établi à la vie privée que tout passeport vaccinal obligatoire détruirait. Un passeport vaccinal serait discriminatoire envers les personnes qui, pour une raison quelconque, ne reçoivent pas le vaccin COVID-19. »

« Les vaccins COVID sont un miracle médical et se faire vacciner est une décision personnelle que certains peuvent choisir de ne pas prendre pour diverses raisons. Je suis fier de me tenir aux côtés du sénateur Cruz contre les passeports vaccinaux », a ajouté Braun.

Shawn Fleetwood est stagiaire à The Federalist et étudiant à l’Université de Mary Washington.

Lien source