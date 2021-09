Le sénateur Risch : L’administration Biden est « délirante » sur l’Afghanistan et « en décalage avec le peuple américain »

in

Le sénateur James Risch a pesé sur le témoignage du secrétaire d’État Antony Blinken sur l’Afghanistan sur le « rapport spécial » et a réagi au son du président Biden qui a été coupé lorsque les médias lui ont posé des questions.

SÉNATEUR JAMES RISCH : Eh bien, vous savez, ils ont été partout sur cette chose mais ils sont vraiment délirants à ce sujet. Ils sont en décalage avec le peuple américain. La grande majorité du peuple américain a regardé cela se dérouler. Ce que vous venez de voir, c’est une déclaration du président démocrate de ce comité qualifiant cela d’échec colossal. C’était clairement le cas. C’est une débâcle. C’était une gêne. C’était toutes ces choses et nous voulions des réponses quant à qui prenait les – qui prenait les décisions et qui faisait les appels. Nous n’avons pas obtenu grand-chose à cet égard, mais ce qu’il faut retenir, c’est que là – comme cela a été dit ici, ils se félicitent de l’excellent travail accompli. Écoutez, j’étais au courant des discussions à ce sujet dans la dernière administration. Certainement pas dans cette administration et il y a des bases qu’ils n’ont pas suivies. Écoutez, vous évacuez le pays en premier. Ensuite, vous abandonnez le pays. Vous n’abandonnez pas le pays pour ensuite essayer de l’évacuer ou ce que vous avez vu est ce que vous obtenez.

…

Eh bien, je pense que nous avons tous vu cette administration et l’avons comparée aux administrations précédentes. Que cela vous plaise ou non, vous finissez par le comparer. Et pour une raison quelconque, de temps en temps, son son est coupé, qu’il soit à la Maison Blanche ou ailleurs. Parfois, il est poussé hors de la scène où nous ne pouvons pas ou les médias ne peuvent pas obtenir de réponses. Quelqu’un doit être en charge maintenant.

