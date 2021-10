Le sénateur Ron Johnson : Il n’y a pas de vaccin COVID approuvé par la FDA aux États-Unis

Le sénateur Ron Johnson, R-Wisc., a affirmé que les États-Unis n’avaient toujours pas de vaccin approuvé par la FDA, car il a exposé ce qui était vraiment approuvé par l’agence gouvernementale sur “Fox News Primetime”.

SÉN. RON JOHNSON : Nous n’avons pas de vaccin approuvé par la FDA administré aux États-Unis. La FDA a joué le rôle d’appât et d’interrupteur. Ils ont approuvé la version Comirnaty des médicaments Pfizer. Ce n’est pas disponible aux États-Unis. Ils l’admettent même. Je leur ai envoyé une lettre trois jours plus tard en disant “Qu’est-ce que tu fais ?” Ce qu’ils ont fait, c’est qu’ils ont prolongé l’autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin médicamenteux Pfizer qui est disponible aux États-Unis, ici c’est plus de 30 jours plus tard, ils n’ont pas posé cette question très simple. Si vous dites que le médicament Pfizer est le même que le Comirnaty, pourquoi n’avez-vous pas donné l’approbation de la FDA à ce sujet ? Donc, il n’y a pas de médicament approuvé par la FDA et, bien sûr, ils l’ont annoncé afin qu’ils puissent faire passer ces mandats afin que les gens pensent réellement, “Oh, d’accord, maintenant ces choses sont approuvées par la FDA.” Ils ne le sont pas et encore une fois, ils devraient peut-être l’être, mais la FDA ne me dit pas pourquoi.

