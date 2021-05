Le sénateur Scott et le représentant Adams parrainent un projet de loi bipartite visant à améliorer l’infrastructure HBCU ⋆ .

Un projet de loi bipartite coparrainé par le sénateur de Caroline du Sud. Tim Scott et North Carolina Rep. Alma Adams dirigerait l’argent pour rénover et moderniser les bâtiments de plus de 100 des collèges et universités noirs historiques du pays.

Scott et Adams, qui était un ancien professeur au Bennett College, ont écrit un article d’opinion pour The Hill dans lequel ils ont déclaré que le projet de loi – appelé IGNITE HBCU Excellence Act – représente un bon investissement dans les HBCU et le peuple américain.

Un projet de loi bipartite coparrainé par le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott (à gauche) et la représentante de Caroline du Nord Alma Adams (à droite) dirige l’argent pour rénover et moderniser les bâtiments de plus de 100 collèges et universités noirs historiques du pays. (Photos par Alex Wong / . et Chip Somodevilla / .)

Le projet de loi aiderait les écoles à préserver les bâtiments de leurs campus ayant une importance historique et fournirait un accès Internet haute vitesse et un soutien à l’enseignement virtuel. De plus, un soutien aux services de santé communautaires et à la vaccination contre les coronavirus est inclus dans le package.

«Les HBCU ont toujours été des agents d’excellence dans l’éducation des étudiants de couleur. Ils représentent un investissement suffisamment intelligent pour réunir nous deux, un sénateur républicain et une députée démocrate, en tant que sponsors principaux », ont-ils écrit.

Ils disent que l’investissement est justifié parce que «ce qui manque aux HBCU en termes de gros budgets et d’énormes dotations, ils le compensent par des résultats réels. Sur une base annuelle, les HBCU contribuent pour près de 15 milliards de dollars à leurs communautés, créent 134 000 emplois et créent 46,8 milliards de dollars de revenus de carrière pour les anciens qui peuvent être directement attribués à leurs diplômes. »

Adams a déclaré au Charlotte Observer qu’au cours de ses années en tant que professeur au Bennett College, situé à Greensboro, en Caroline du Nord, elle enseignait souvent dans des salles de classe dépourvues de climatisation.

«Ce n’est propre à aucune de nos institutions», a déclaré Adams, un démocrate de Caroline du Nord qui a fondé le HBCU Caucus au Congrès. «C’est quelque chose que nous voyons sur de nombreux campus.»

Le montant des fonds alloués à l’IGNITE HBCU Excellence Act n’est pas détaillé, cependant, Adams a déclaré que le coût de la législation serait soumis à un «compromis» et à des conversations avec d’autres législateurs impliqués dans les crédits du Congrès.

Dans une déclaration de soutien, Democratic Delaware Sen. Chris Coons a déclaré: «Le financement des HBCU est essentiel pour fournir des ressources éducatives aux étudiants à faible revenu, aux étudiants de première génération et à ceux qui risquent le plus de ne pas entrer à l’université.»

Les HBCU sont responsables de près de 20% de tous les diplômés universitaires afro-américains et de près de 25% des Afro-Américains titulaires d’un diplôme en STEM.

