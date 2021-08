Le sénateur Thom Tillis : Monsieur Biden, 70 000 personnes doivent quitter l’Afghanistan. Ne laissez pas les talibans dicter les conditions

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Vendredi, en une heure, j’ai entendu deux messages complètement différents dans deux contextes différents venant du président Biden et de son administration.

Dans un discours à la nation vendredi, le président a promis qu’il veillerait à ce que tous les Américains soient évacués d’Afghanistan. Cependant, lors d’un appel avec des sénateurs américains à peine une heure plus tard, un haut responsable a seulement promis que “nous en obtiendrons autant que possible”.

Faisons le calcul. Nous avons moins de 10 jours avant la date limite du 31 août.

Vendredi, il y avait environ 10 000 citoyens américains, environ 10 000 Afghans ayant reçu un visa d’immigrant spécial (SIV), 40 000 Afghans éligibles au SIV, près de 6 000 soldats américains et 1 000 autres membres du personnel américain à l’aéroport de Kaboul. C’est près de 70 000 personnes à évacuer en 10 jours.

Le président doit accepter le fait que s’il tient sa promesse, nous ne pouvons pas être retenus par un autre calendrier artificiel. Cela nuirait davantage à la réputation de l’Amérique dans le monde, et pire encore, cela pourrait laisser des citoyens américains derrière les lignes ennemies et des dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants afghans mourir.

Les conséquences d’un échec ne se limiteront pas à celles que le président laisserait derrière lui le 31 août. Les anciens combattants de la comtesse qui ont servi en Afghanistan sont découragés en voyant les événements se dérouler en Afghanistan.

Ils ne tirent pas leurs informations des nouvelles ou d’Internet, mais des communications en temps réel de leurs frères et sœurs d’armes. Ils entendent des histoires d’Afghans qui ont été déployés avec eux, ont dormi ensemble dans des tentes entre des combats à balles réelles avec les talibans et ont pleuré sur les corps d’hommes et de femmes qui ont fait le sacrifice ultime sur le champ de bataille.

Ils entendent des histoires d’entre eux étant détenus, menacés et battus par les talibans. Leurs frères et sœurs d’armes partagent leur frustration d’avoir reçu l’ordre d’aller à l’aéroport de Kaboul pour trouver une ligne de talibans armés entre eux.

Et une fois la ligne franchie ? L’un nous a raconté l’histoire d’un récit horrible de talibans qui ont tiré et tué deux personnes à l’extérieur de la porte devant sa famille de trois jeunes enfants.

Malheureusement, ils n’ont pas réussi, alors ils ont dû battre en retraite et réessayer, encore et encore.

Ce ne sont là que quelques-unes des histoires que j’ai entendues d’anciens combattants de la Caroline du Nord.

Le président et le peuple américain doivent savoir que les militaires en service actif et les anciens combattants qui ont servi en Afghanistan ont des liens avec des dizaines de milliers d’hommes et de femmes avec lesquels ils ont noué et entretenu une amitié. Ils partagent des souvenirs. Ils ont gardé une trace de leur vie : mariages, enfants et progrès dans la guérison des blessures de la guerre.

Ils sont comme une famille, ils en font partie. Maintenant, ces Américains voient une partie d’entre eux risquer d’être torturés, violés et assassinés.

Je connais un Marine qui a eu ces conversations avec son frère d’armes en Afghanistan et je suis maintenant hanté par la tragique nouvelle en fin de semaine que le même Marine est devenu désespéré et s’est suicidé.

Monsieur le Président : vous avez fait une promesse, mais vos calculs ne tiennent pas. Ne laissez pas les talibans dicter le calendrier et les conditions de notre évacuation.

Vous devez tenir votre promesse, ou nous perdrons des vies innocentes en Afghanistan et aux États-Unis.

Vous devez remuer ciel et terre et prendre tout le temps nécessaire pour vous assurer que chaque Américain rentre chez lui sain et sauf et nous honorons ce même engagement envers les Afghans qui ont risqué leur vie pour protéger nos troupes.

