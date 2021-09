Le sénateur Tim Scott dit que les appels des démocrates à financer la police ont fait dérailler les efforts de réforme de la police .

Sénateur républicain Tim Scott a blâmé les démocrates d’avoir bloqué la réforme de l’application des lois aux États-Unis avec des appels répétés à « financer la police » dans un contexte de surveillance nationale accrue de la violence policière.

Scott, le seul sénateur républicain noir du pays, a travaillé avec le sénateur démocrate. Cory Booker et Rép. Karen Basse au cours des derniers mois sur une législation bipartite visant à réviser les pratiques policières aux États-Unis, mais Scott a déclaré qu’il trace la ligne de la réduction du financement.

(LR) La représentante Karen Bass (D-CA), le sénateur Tim Scott (R-SC) et le sénateur Cory Booker (D-NJ) parlent brièvement aux journalistes alors qu’ils quittent le bureau du représentant James Clyburn (D- SC) à la suite d’une réunion sur la législation sur la réforme de la police à Capitol Hill le 18 mai 2021 à Washington, DC. Le président Joe Biden a appelé le Congrès à adopter un projet de loi sur la réforme de la police d’ici le 25 mai anniversaire du meurtre de George Floyd par l’officier de police de Minneapolis Derek Chauvin. Les législateurs discutent toujours des dispositions clés du projet de loi, y compris des lois sur l’immunité qualifiée pour les agents des forces de l’ordre. (Photo de Drew Angerer/.)

“Nous avons simplement dit ceci: ‘Je ne vais pas participer à la réduction du financement de la police après avoir vu une grande ville après qu’une grande ville a financé la police'”, a déclaré Scott vendredi lors d’une apparition sur CBS’s Face the Nation.

« De nombreuses dispositions de ce projet de loi qui [Democrats] voulait que j’accepte un financement limité ou réduit pour la police », a-t-il poursuivi.

Booker, lors d’une apparition sur NBC’s Meet the Press, a refusé de s’engager dans un échange verbal sur la question.

“Je l’aime”, a déclaré Booker à propos de Scott. « Je lui envoie de la grâce tout le temps, c’est un ami à moi… J’ai promis aux familles [of police brutality victims] nous allons faire quelque chose. Je suis toujours au travail. Je ne lance pas d’accusations d’un côté ou de l’autre.

Malgré leurs divergences politiques, Scott, Booker et Bass, tous noirs, ont commencé à conceptualiser une série de changements dans les procédures policières nationales à la suite des meurtres de George Floyd, breonna taylor et d’autres entre les mains des forces de l’ordre en 2020.

La série de meurtres policiers a également entraîné un raz-de-marée de protestations mondiales affiliées au mouvement Black Lives Matter, promouvant, entre autres, une responsabilité policière significative et des actions de réforme.

Le sénateur Tim Scott (R-SC) interroge des témoins sur le financement de la police lors d’une audience de confirmation du Comité sénatorial de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales dans l’immeuble de bureaux du Sénat Dirksen à Capitol Hill le 5 août 2021 à Washington, DC. Le chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer (D-NY), incite ses collègues à adopter le projet de loi bipartite sur les infrastructures alors que les sénateurs continuent de proposer de nombreux amendements cette semaine. (Photo de Chip Somodevilla/.)

De nombreux défenseurs du mouvement ont demandé que le financement de la police soit réduit afin d’engager plus d’argent dans les réseaux de soins communautaires qui pourraient atténuer les facteurs systémiques qui poussent beaucoup à la criminalité en premier lieu.

Simplifié dans le slogan « financer la police », le message central de l’expression a été perçu différemment selon les différents groupes sociaux et politiques, les républicains supposant que les démocrates avaient l’intention de menacer la loi et l’ordre.

Un document détaillant les « exigences minimales » de Booker pour la réforme de la police a été obtenu par CBS. La liste des stipulations aurait inclus des interdictions et des mandats d’interdiction de frapper, utilisés dans le meurtre de Taylor, ainsi que des étranglements, qui ont été utilisés dans le meurtre de Eric Garner en 2014.

Selon CBS, le document détaillait également une série de réformes que les services de police seraient tenus de faire avant de demander des subventions à certains programmes, ce qui, selon Scott, revient à les financer.

“Nous avons environ un milliard de dollars de subventions qui vont à la police”, a déclaré Scott, s’adressant à CBS. « Quand vous commencez à dire : « Pour recevoir ces dollars, vous devez faire A, B et C. Et si vous ne faites pas un B et C, vous perdez littéralement l’admissibilité aux deux principaux pots d’argent… quand vous dites les forces de l’ordre locales que vous n’êtes pas éligible pour de l’argent, c’est financer la police, il n’y a aucun moyen de faire tourner ça.

“Je dis seulement que si vous lisez la législation, c’est assez simple”, a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas quelque chose que j’invente, et nous pouvons débattre de nos faits. Nous pouvons en fait dire que dans plusieurs domaines différents du projet de loi, cela réduit le financement. »

Booker a contesté les affirmations de Scott selon lesquelles les demandes des démocrates étaient des tentatives de financer la police lors d’une interview sur l’état de l’Union de CNN.

Booker a estimé que l’ancien président Donald Trump « a adopté un décret [on policing] cela comportait en fait de bons éléments, comme la création de normes d’accréditation nationales… Donald Trump lui-même a déclaré: « Si vous voulez des dollars fédéraux, vous devrez vous conformer à l’élévation des normes professionnelles. »

“Mais nous n’avons même pas pu obtenir un accord pour commémorer ce qui est déjà la loi du pays par le biais d’un décret”, a-t-il poursuivi.

Bass a récemment lancé un appel jeudi à l’administration Biden pour qu’elle “utilise toute l’étendue de leurs pouvoirs constitutionnellement mandatés pour mettre en place une réforme significative de la police”.

«Le président Biden est très connecté à ces négociations en termes de surveillance de ce qui se passait. Nous avons parlé de choses que nous pouvons faire avec les décrets », a déclaré Booker.

