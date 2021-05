Le sénateur Tim Scott dit que les législateurs du Congrès sont proches d’un accord bipartisan sur la réforme de la police

L’été dernier, à la suite des manifestations entourant la mort de George Floyd, Breonna Taylor et d’autres aux mains de la police, le sénateur Tim Scott (R-SC) s’est dit pessimiste quant aux chances que le Sénat adopte un projet de loi sur la réforme de la police. .

Scott, le seul républicain noir au Sénat et l’un des trois républicains noirs de tout le Congrès, est le principal républicain du Sénat sur la réforme de la police et était responsable de la rédaction de la loi sur la justice, le projet de loi sur la réforme de la police du GOP. Le projet de loi n’a pas obtenu 60 voix, la marge nécessaire au Sénat, en 2020, la majorité des démocrates ayant voté contre pour avoir mal géré le problème. Pendant ce temps, le projet de loi des démocrates, le plus vaste George Floyd Justice in Policing Act, a été adopté par la Chambre mais n’a pas été repris par le Sénat républicain de l’époque.

En février, la Chambre a de nouveau adopté le projet de loi des démocrates. Maintenant au contrôle du Sénat, les démocrates pourraient forcer un vote – mais ils ont encore besoin de 10 votes républicains pour adopter le projet de loi, et la législation, dans sa forme actuelle, n’a reçu aucun vote républicain à la Chambre. Cette fois-ci, Scott dit que les négociations pour fusionner le projet de loi des démocrates avec sa loi sur la justice ont été productives, lui laissant «l’espoir» qu’un accord émergera.

“Cette fois, mes amis de gauche ne recherchent pas le problème”, a déclaré Scott dimanche sur CBS “Face The Nation”. «Ils recherchent une solution. Et les choses que j’ai proposées l’année dernière sont plus populaires cette année. Cela me donne des raisons d’espérer. »

Scott a noté que les dispositions communes aux deux projets de loi sont le fondement d’une législation de compromis – des incitations financières fédérales pour les ministères qui interdisent les étranglements, plus de subventions pour les caméras corporelles, criminalisant le lynchage au niveau fédéral et la création d’une base de données sur l’utilisation de la force au ministère de la Justice afin de documenter et d’étudier la façon dont les policiers utilisent la force.

Mais, comme l’a expliqué Li Zhou de Vox, le projet de loi des démocrates va beaucoup plus loin. Les démocrates ont inclus une interdiction fédérale des étranglements et des mandats de non-coupure, une base de données nationale sur les inconduites de la police afin de minimiser le transfert d’officiers ayant de mauvais dossiers, interdisant la distribution de certains armements militaires aux services de police locaux et élargissant le pouvoir du DOJ d’apporter des charges contre les ministères.

Scott a déclaré sur «Face the Nation» que certaines de ces différences ont déjà été réglées.

«Grâce à des négociations et des conversations, nous sommes maintenant plus proches des mandats d’interdiction de frappe, des étranglements et de quelque chose appelé section 1033 qui a à voir avec l’obtention de l’équipement gouvernemental de l’armée pour la police locale», a-t-il déclaré. «Je pense que nous progressons là aussi. Nous avons littéralement pu rapprocher ces deux projets de loi. »

La question de l’immunité qualifiée a été un point de friction dans les négociations.

L’immunité qualifiée fait référence aux protections juridiques pour les agents de police qui rendent difficile de les poursuivre pour acte répréhensible et rendent les poursuites civiles contre eux susceptibles d’échouer, comme Ian Millhiser de Vox l’a détaillé.

L’année dernière, Scott a qualifié l’affaiblissement de l’immunité qualifiée de «pilule empoisonnée», mais cette année, il a un nouveau compromis.

Au lieu d’affaiblir l’immunité qualifiée pour les agents individuels, Scott a proposé d’autoriser des poursuites civiles contre les départements.

Scott veut que le compromis d’immunité qualifié change la culture du maintien de l’ordre

«Comment changer la culture de la police?» Scott a déclaré dimanche. «Je pense que nous faisons cela en rendant l’employeur responsable des actions de l’employé. Nous faisons cela avec des médecins. Nous faisons cela avec des avocats. Nous faisons cela dans presque toutes nos industries. Si nous faisons cela dans l’application de la loi, l’employeur changera la culture. Au lieu de changer ou de ne pas changer un agent, tous les agents se transformeront parce que les ministères assument une plus grande part de ce fardeau.

Scott a ajouté que sa proposition avait bien été acceptée par les membres de la famille des victimes de brutalités policières qu’il avait rencontrées la semaine dernière.

Comme l’explique Li Zhou de Vox, le compromis d’immunité qualifiée pourrait avoir un mérite politique.

L’année dernière, les démocrates ont empêché l’adoption du projet de loi de Scott – un signe de la limite qu’ils considéraient – et cette année, des changements substantiels devront être apportés aux deux mesures pour que l’une ou l’autre des lois obtienne le soutien bipartisan dont elle a besoin pour progresser. La proposition de Scott concernant l’immunité qualifiée pourrait être un début pour obtenir ce soutien, même si elle exigerait à la fois des démocrates et un certain nombre de républicains de s’engager pour être réellement défendable. Le sénateur Chris Coons (D-DE), membre du Comité judiciaire, a signalé une certaine ouverture à son égard, notant que cela «valait la peine d’être envisagé, mais cela dépendra exactement de la façon dont cela se fera». «Cela peut être une idée raisonnable de compromis», a également déclaré le sénateur Thom Tillis (R-NC) à Vox, ajoutant qu’il avait encore besoin d’étudier l’idée. «C’est une approche intéressante. Cela montre simplement que Tim Scott veut vraiment faire des progrès sur la réforme de la police.

Si les démocrates décident que la législation de compromis de Scott est le projet de loi le plus substantiel qu’ils recevront, alors le problème de l’acquisition de 10 voix républicaines demeure. Certains républicains, tels que le sénateur John Kennedy (R-LA), ont déclaré à Li Zhou de Vox que la réforme de l’immunité qualifiée est un non-starter.

Et bien sûr, des démocrates plus progressistes pourraient s’opposer à une législation de compromis au motif qu’elle est inadéquate. La représentante Cori Bush (D-MO) a déclaré à CNN qu’elle voterait contre la proposition d’immunité qualifiée de Scott, affirmant que ce n’était pas une disposition sur laquelle elle serait prête à transiger.

Pourtant, les principaux négociateurs démocrates, y compris la représentante Karen Bass (D-CA) à la Chambre, ont déclaré qu’ils étaient prêts à négocier tant que la disposition d’immunité qualifiée maintiendrait son objectif – la responsabilité des officiers.

Le sénateur Cory Booker (D-NJ), qui est en charge des pourparlers sur la réforme de la police démocrate au Sénat, a déclaré aux journalistes qu’il était «vraiment encouragé» par l’état des négociations et qu’il estimait qu’elles avaient un élan. Et le président Joe Biden a fait pression sur les législateurs pour qu’ils donnent suite à son discours de mercredi soir, demandant aux sénateurs de parvenir à un compromis d’ici l’anniversaire de la mort de George Floyd, le 25 mai.

Du côté républicain, Scott estime que pour suffisamment de sénateurs dans son parti, où il dirige, ils suivront.

«Un nombre important de membres de mon parti m’ont déjà dit, nous irons là où vous allez sur cette question, tant que je peux expliquer ma position», a déclaré Scott dimanche. «Et nous allons le faire.»