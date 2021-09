Le sénateur Tim Scott : La gauche “met la politique au-dessus des gens” concernant la réforme de la police

“Sunday Night in America with Trey Gowdy” a invité le sénateur Tim Scott, RS.C., à discuter de ses efforts en matière de réforme de la police malgré les récents revers de la législation.

Gowdy a ouvert son segment en soulignant l’échec des démocrates à adopter une loi sur la réforme de la police la semaine dernière. Plus particulièrement, il a commenté qu’aucun démocrate n’avait reçu de critique pour cet échec malgré l’abandon de la négociation. Scott a déclaré que cela faisait partie de la gauche “mettant la politique au-dessus des gens” et espérant donner une victoire au président Biden.

“Ils gèrent tellement de crises que je pense qu’ils cherchent un moyen de faire gagner Biden. Pensez à la crise en Afghanistan, à la crise frontalière, à la crise au Moyen-Orient, à la crise des dépenses, à la crise fiscale. la politique sur les gens et en se concentrant sur une victoire partisane. Ils vont en fait chercher le parfait et en faire l’ennemi du bien », a déclaré Scott.

Scott a également réitéré que 81% des Afro-Américains souhaitent le même niveau ou plus de services de police dans leurs quartiers. Le projet de loi, a-t-il affirmé, aurait en fait fonctionné pour financer et restreindre la police locale.

REPRÉSENTANT. BRADY CLAQUE LES DEMS POUR CRÉATION D’UNE « CRISE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE » AVEC DES DÉPENSES EXCÉDENTAIRES

“Il y avait plus de sept articles dans le projet de loi qui disaient littéralement que nous allons réduire votre financement ou vous rendre inéligible au financement si vous ne laissez pas une norme nationale dicter tous les services de police locaux”, a déclaré Scott.

Gowdy a fait remarquer que quelques mois plus tôt, les démocrates semblaient plus désireux de négocier avec Scott que pour rechigner à trouver des solutions. Scott a répondu qu’il semblait y avoir une tendance selon laquelle les démocrates et les élites se souciaient davantage du problème que des solutions.

« Nous sommes à la table parce que nous voulons apporter des solutions, mais de l’autre côté, on a parfois l’impression qu’ils aiment le problème plus que la solution. Lorsqu’il s’agit de solutions, pensez au montant record pour les HBCU ou le taux de chômage le plus bas pour les Afro-Américains, pour les Hispaniques, pour les Asiatiques, un plus bas depuis soixante-dix ans pour les femmes, augmente le taux de participation au travail. Nous avons vu la bonne direction des solutions sous le GOP tandis que les démocrates continuent de faire campagne sur la question n’ayant pour trouver une solution », a déclaré Scott. “C’est ce que veulent tous les Américains, que vous soyez noir ou blanc ou rouge ou bleu. Vous voulez un système de justice équitable. Et pourtant, nos démocrates et nos élites continuent de dire aux pauvres des communautés marginalisées d’attendre. Nous vous contacterons. à un moment donné, et nous courrons sur la question, mais les républicains apportent les solutions. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Scott a fermé en répétant ses efforts pour soutenir la police locale malgré les efforts des démocrates.

“Rappelez-vous simplement que ce problème nous est venu parce que Chicago et Atlanta, Minneapolis, New York, Los Angeles, Portland, Seattle, toutes les grandes villes bleues dirigées par des maires démocrates et des super majorités dans leurs conseils ont décidé de ne pas agir au nom de leurs plus vulnérables. Alors oui, ils ont tous essayé de financer la police. Nous voulons rembourser la police. La sécurité publique est le premier travail », a-t-il déclaré.