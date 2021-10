Le sénateur Tim Scott qualifie le projet de loi de réconciliation des démocrates de « grand shakedown américain »

Le sénateur Tim Scott, RS.C., a qualifié le projet de loi de réconciliation des démocrates de « grand shakedown américain ».

Vendredi, le président Biden a annoncé une réduction des dépenses sociales de 1,75 billion de dollars et un programme de lutte contre le changement climatique qui n’ont toujours pas réussi à obtenir le soutien des sénateurs modérés Kyrsten Sinema, D-Ariz., et Joe Manchin, DW.V., retardant la poursuite des négociations jusqu’à la prochaine. la semaine.

« Nous sommes revenus à l’époque où il fallait adopter la loi pour savoir ce qu’il y a dans [the bill] », a soutenu Scott lors d’une interview avec Neil Cavuto de Fox News jeudi. « C’est une mauvaise nouvelle pour chaque Américain, et cela ressemble au grand shakedown américain. »

Le sénateur a ajouté que le « manque de confiance et de transparence dans ce processus » d’adoption des projets de loi devrait concerner « tous les Américains ».

Le sénateur américain Tim Scott (R-SC) pose avant une réunion avec la juge du septième circuit Amy Coney Barrett (Photo de Bonnie Cash-Pool/.)

« Je pense qu’il y a une perte de confiance entre l’administration Biden et la coalition bipartite qui a soutenu le paquet infrastructure », a expliqué Scott, notant que les démocrates ont fait des allers-retours pour voter sur les deux projets de loi ensemble ou séparément.

BIDEN NE PREND PAS DE QUESTIONS SUR LE DISCOURS DE RÉCONCILIATION JUSTE AVANT DE S’ENVOLER POUR DES VOYAGES EUROPÉENS : « JE VOUS VRAI À ROME

Les démocrates de la Chambre travaillent sur un plan pour voter mardi à la fois sur le plan de dépenses sociales de 1,75 billion de dollars de Biden et sur son programme d’infrastructure de 1,2 billion de dollars, car de nombreux démocrates progressistes ne croient pas que leurs collègues plus modérés comme Sinema et Manchin adopteront le plan de réconciliation avant de passer le projet de loi sur les infrastructures, a déclaré samedi une source à Chad Pergram de Fox News.

LE CADRE DE RÉCONCILIATION BIDEN COTE 1,75 T $, INCLUANT 1 995 MILLIARDS $ EN RANDONNÉES FISCALES, DIT LA MAISON BLANCHE

Les démocrates avaient initialement prévu que le paquet de réconciliation contiendrait 3 500 milliards de dollars de dépenses et d’initiatives fiscales sur 10 ans. Mais les demandes des modérés dirigés par Manchin et Sinema pour contenir les coûts signifient que son prix final pourrait bien être inférieur à 2 000 milliards de dollars.

Le président Joe Biden prononce une allocution sur le plafond de la dette lors d’un événement dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, le lundi 4 octobre 2021, à Washington. (Photo AP/Evan Vucci)

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a été forcée d’abandonner son projet d’adopter le plan d’infrastructure bipartite de 1 000 milliards de dollars qui s’est enchevêtré dans les délibérations.

LE CADRE DE RÉCONCILIATION BIDEN COTE 1,75 T $, INCLUANT 1 995 MILLIARDS $ EN RANDONNÉES FISCALES, DIT LA MAISON BLANCHE

Les progressistes ont refusé de voter pour cet ensemble de travaux publics de routes, de ponts et de haut débit, refusant leur soutien comme levier pour garantir que Manchin et Sinema sont d’accord avec le gros projet de loi de Biden.

Chad Pergram de Fox News et The Associated Press ont contribué à ce rapport.