Le sénateur Tom Cotton appelle les États-Unis à boycotter totalement les Jeux olympiques de Pékin

Les Jeux olympiques d’hiver de 2022 sont dans moins de 3 mois, et cette fois ils auront lieu à Pékin. Cela laisse l’administration Biden en mesure de prendre des décisions difficiles sur la façon dont les États-Unis participeront. Il y a eu des appels au boycott diplomatique, mais le sénateur Tom Cotton fait maintenant pression pour un boycott complet.

Comme l’a rapporté CNNhas, le président Joe Biden devrait sauter les jeux olympiques, et il y a des murmures sur l’imposition d’un boycott diplomatique – demandant essentiellement à tous les responsables américains d’accepter de ne pas y assister. Cela n’a pas encore été officiellement décidé, mais c’est un problème rare qui bénéficie d’un large soutien bipartite de la part des dirigeants politiques, y compris la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-CA).

Pourtant, le niveau d’enthousiasme pour l’idée varie et fluctue, et d’autres législateurs ont exprimé qu’ils ne sont pas certains que ce soit la bonne réponse aux violations des droits de l’homme contre laquelle l’administration Biden veut faire preuve de fermeté. À l’autre extrême, certains républicains, dont Tom Cotton, disent que l’administration devrait aller encore plus loin, non seulement les dirigeants mais les athlètes étant maintenus chez eux dans un boycott encore plus important.

Les États-Unis doivent mettre en œuvre un boycott complet et total des Jeux olympiques d’hiver de Pékin. La menace qui pèse sur nos athlètes et les crimes contre l’humanité de la Chine ne nous laissent aucune autre option. pic.twitter.com/lSLvKhJPMd – Tom Cotton (@SenTomCotton) 18 novembre 2021 Voir également



Cotton dit qu’il sympathise avec les athlètes qui manqueraient une opportunité, mais qu’il reproche à l’administration Biden de ne pas avoir réuni d’autres nations pour insister sur le fait que les jeux de 2022 devraient avoir lieu ailleurs qu’en Chine, mais que les États-Unis ne peuvent pas tolérer le « génocide Jeux olympiques », et il demande à l’administration Biden d’imposer un boycott complet.

