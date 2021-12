Le sénateur Tom Cotton dit que les démocrates veulent « détruire » les coutumes du Sénat suite à la dissidence manchin

L’animateur de Fox News, Trey Gowdy, a ouvert sa dernière émission « Sunday Night in America » ​​avec des développements supplémentaires sur l’Afghanistan contrôlé par les talibans.

« Les conséquences du retrait américain d’Afghanistan se poursuivent », a commencé Gowdy, énumérant diverses formes de brutalité et d’oppression commises par les talibans après que les troupes américaines ont évacué le pays en août.

Le sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, est apparu en tant qu’invité pour discuter des souffrances des Afghans et des Américains à la suite du retrait des troupes du président Biden.

Une vue de la station de ski de Yunding à Chongli dans la ville de Zhangjiakou, dans la province du Hebei (nord de la Chine). (Photo de Wu Diansen/Xinhua via .) WASHINGTON, DC Le sénateur Tom Cotton (R-AR) assiste à une conférence de presse annonçant l’opposition des républicains du Sénat à l’État de DC à Capitol Hill le 1er juillet 2020 à Washington, DC. (Photo de Tasos Katopodis/.) (Photo de Wu Diansen/Xinhua via . | Photo de Tasos Katopodis/.)

« L’histoire jugera la débâcle de Joe Biden et son plan de retrait imprudent et mal planifié d’Afghanistan en août comme un fiasco de premier ordre. Comme vous l’avez souligné, ce qui se passe en Afghanistan est exactement ce que vous attendez d’un gang dépravé de sauvage les talibans. Vous avez des millions d’enfants menacés de famine imminente. Les femmes et les minorités sont confrontées à l’oppression. Des représailles brutales contre quiconque a travaillé avec les Américains ou a travaillé avec le gouvernement afghan précédent. Mais je pense que ce qui inquiète encore plus la plupart des Américains, c’est la menace que l’Afghanistan et les talibans posent aux Américains », a déclaré Cotton.

Cotton a en outre critiqué la stratégie actuelle de Biden « à l’horizon » pour gérer le chaos en cours.

« Joe Biden nous a assuré que nous aurions ce qu’il a appelé une capacité de frappe au-dessus de l’horizon. Il est clair maintenant que quatre mois plus tard, cela devrait être appelé une capacité de frappe au-dessus de l’arc-en-ciel. Parce que nous n’avons pas d’yeux à l’intérieur de l’Afghanistan. Nous avons le plus limité capacité de comprendre ce qui se passe, et nous devrions nous attendre à ce que des gangs terroristes brutaux comme Al-Qaïda se reconstituent et complotent contre les Américains là-bas », a déclaré Cotton.

Des combattants talibans posent pour une photo à Wazir Akbar Khan dans la ville de Kaboul, en Afghanistan, le mercredi 18 août 2021. (AP Photo/Rahmat Gul) (AP Photo/Rahmat Gul)

Gowdy a ensuite présenté le sujet du sénateur Joe Manchin, DW.Va., annonçant qu’il voterait « non » au plan Build Back Better de Biden, mettant ainsi fin à ses chances au Congrès, au grand dam des démocrates progressistes et des experts des médias.

« Il y avait une maxime commune: vous n’insultiez généralement personne en votant pour votre législation. Il semble que l’extrême gauche ait oublié cette maxime aujourd’hui », a commenté Cotton.

« Je dirais que Joe Manchin a aidé à offrir un cadeau de Noël anticipé au peuple américain en disant que cette campagne pour un impôt imprudent de cinq mille milliards de dollars et une facture de dépenses est terminée aujourd’hui », a-t-il ajouté.

En conclusion, Cotton a également averti que les démocrates étaient sur la bonne voie pour tenter de détruire les coutumes du Sénat afin de maintenir leur pouvoir.

Le sénateur américain Joe Manchin (D-WV) prononce une allocution devant des journalistes au Capitole américain à Washington, DC, États-Unis, le 1er novembre 2021. (REUTERS/Jonathan Ernst)

« Je pense qu’ils ont cette obsession monomaniaque de s’emparer du pouvoir et d’essayer de le conserver pour toujours. Il ne s’agit pas seulement de faire passer un billet de cinq mille milliards de dollars. le Sénat qui a généralement besoin de 60 voix de manière bipartite pour adopter une loi majeure. Ils veulent détruire ces coutumes », a déclaré Cotton.

« Ce n’est pas parce qu’ils veulent adopter des projets de loi qui vont confisquer vos armes. Ils le feront, bien sûr, mais la raison principale est qu’ils adopteront des projets de loi qui cimenteront à jamais les démocrates au pouvoir. »

