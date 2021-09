Actualités Bitcoin

Le sénateur Toomey exhorte les législateurs américains à adopter la cryptographie et à obtenir un “énorme” avantage sur la Chine

25 septembre 2021

Le sénateur Pat Toomey (R-Pa), partisan de la cryptographie, a également écrit une lettre au président de la SEC, Gary Gensler, dans laquelle il a réprimandé l’agence pour sa stratégie de «réglementation par application» et a appelé à plus de clarté réglementaire.

Le sénateur Pat Toomey (R-Pa) a exhorté les législateurs américains à adopter la crypto-monnaie et à obtenir un avantage sur la Chine après que la Banque populaire de Chine a de nouveau déclaré vendredi que “les activités commerciales liées à la monnaie virtuelle sont des activités financières illégales”.

En réponse à cela, Toomey, qui a rejoint les partisans de la crypto Cynthia Lummis (R-Wyo), Ron Wyden (D-Ore) pour introduire des modifications à la disposition fiscale crypto le mois dernier, a encore une fois soutenu la crypto en tweetant,

“La répression autoritaire de la Chine contre la crypto, y compris Bitcoin, est une grande opportunité pour les États-Unis. C’est aussi un rappel de notre énorme avantage structurel sur la Chine.”

L’approche crypto-friendly de Toomey a reçu beaucoup de soutien de l’industrie de la crypto-monnaie, qui a essayé de faire entendre sa voix alors que les législateurs américains luttent pour comprendre à quel point cette technologie naissante est importante.

Jake Chervinsky, avocat général du projet DeFi Compound Finance, a noté qu’avec 38,4 000 likes, il s’agissait du quatrième tweet le plus apprécié de Toomey et « Un engagement comme celui-ci compte ».

« Nous sommes entendus. Cela peut empirer avant de s’améliorer, mais le temps et la tendance sont de notre côté.

Toomey a en outre qualifié la technologie de crypto et de blockchain d'”innovation la plus excitante dans le domaine de la finance depuis des décennies” et a ajouté que

« la liberté économique conduit à une croissance plus rapide et, en fin de compte, à un niveau de vie plus élevé pour tous ».

Le même jour, Toomey a envoyé une lettre au président de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Gary Gensler, et a appelé à la clarté réglementaire tout en exprimant sa déception quant à l’approche actuelle de l’agence envers l’espace crypto.

Depuis qu’il a pris le poste de patron du principal régulateur de Wall Street en avril de cette année, Gensler a répété que les cryptos sont une classe d’actifs « hautement spéculative » et que la majorité des pièces en bourse sont des titres tout en demandant plus de pouvoir de réglementation. l’espace.

Dans sa lettre, le sénateur a réprimandé la SEC pour avoir adopté une « stratégie de réglementation par application » au lieu de fournir « de manière proactive » des règles de la route à l’industrie.

Il a noté comment la SEC se vante de son succès dans la poursuite de mesures d’application liées à la cryptographie tout en omettant « d’identifier les titres impliqués ou la justification de leur statut de titres » qui fourniraient la clarté réglementaire publique indispensable.

Toomey a également pointé du doigt d’autres commissaires de la SEC, Hester Peirce et Elad Roisman, qui se sont dits « déçus » par l’incapacité de la SEC à expliquer quels actifs numériques étaient des titres.

Le sénateur a conclu en demandant des explications détaillées à la SEC afin de clarifier l’industrie « afin que les innovateurs aient les conseils dont ils ont besoin pour garantir l’investissement national et l’innovation dans ces technologies ».

