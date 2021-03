Alors que les médias libéraux poussé mensonge après mensonge à propos du Parti républicain essayant de « annuler les droits de vote»Dans un effort pour« cibler »les électeurs minoritaires, le sénateur républicain Pat Toomey de Pennsylvanie est entré dans la brèche lors de la rencontre de dimanche avec la presse sur NBC et leur a dit au large. Il leur a dit qu’il «avait beaucoup de sens» de vérifier l’identité d’un électeur et a appelé les démocrates à nationaliser nos élections.

Après avoir parlé du contrôle des armes à feu et du projet de loi sur la vérification des antécédents du sénateur, le directeur politique et modérateur de la NBC, Chuck Todd, a tenté de balayer les efforts de nationalisation démocrate pour discuter du soutien républicain à une nouvelle loi sur les droits de vote. Et il l’a fait en soulignant une phrase du sénateur géorgien Raphael Warnock (D) suggérant à tort que le GOP était contre le droit de vote.

«Je veux séparer HR-1 de la loi sur les droits de vote de John Lewis. Pensez-vous qu’il y en a assez – il y a dix républicains pour faire une version mise à jour de la loi sur les droits de vote, quelque chose qui était assez facile à faire de manière bipartisane? Je connais les problèmes avec HR-1, et j’essaie de séparer les deux. Où en êtes-vous? », Demanda ridiculement Todd.

Toomey n’a pas pris l’appât. Il a plutôt mis l’accent sur ce que Todd ne voulait pas aborder dans HR-1; des questions telles que l’augmentation de la pratique insidieuse de la collecte des bulletins de vote:

Les démocrates ont véhiculé ce message sur HR-1. Et je pense que nous devrions demander à nos collègues démocrates pourquoi insistent-ils si bien que nous n’avons aucun mécanisme pour vérifier qu’une personne cherchant à voter est, en fait, la personne qu’elle prétend être. Pourquoi insistent-ils tellement que les gens devraient pouvoir aller chercher des bulletins de vote, peut-être passer par une maison de soins infirmiers et obtenir quelques centaines de bulletins de vote qui se trouvent être ce qu’ils sont.

«Je veux dire, il y a un récit complètement faux sur la soi-disant« suppression des électeurs »», a déclaré Toomey. «Vous regardez la loi de Géorgie. Il n’y a pas de suppression des électeurs. Le vote du dimanche est toujours autorisé. Il y a une expansion du vote en personne, il n’est pas nécessaire que vous ayez une raison pour un vote par correspondance. »

Le sénateur a ensuite mis Todd sur la sellette, ajoutant: «Donc, c’était un faux récit entièrement, Chuck. Et j’ai bien peur qu’il ne s’agisse d’essayer de se débarrasser de l’obstruction systématique. Nous n’allons pas être intimidés par le fait d’être qualifiés de racistes pour une politique qui n’a rien à voir avec la race.

Todd a refusé d’aborder les faits et a essayé de faire de la question l’optique des efforts du GOP:

Je comprends votre point de vue là-bas. Je suis juste curieux cependant, pensez-vous que c’est une bonne idée pour le parti qui, après la défaite présidentielle, après que l’ancien candidat ait essentiellement créé un faux récit et des mensonges sur les raisons pour lesquelles cela s’est produit, que ces lois sont en train d’être modifiées sous un faux prétexte ? Ce n’est pas un bon look pour le Parti républicain, n’est-ce pas?

Après avoir noté sa critique de l’ancien président Trump après les élections, Toomey a déclaré à Todd «nous devrions être honnêtes» au sujet de l’intégrité électorale. Il a rappelé le fait que de nombreux États (y compris son État d’origine) avaient apporté des changements radicaux très spectaculaires pour s’adapter aux circonstances d’une pandémie mondiale qui avait d’énormes implications.

«Et certains de ces changements radicaux incluent des dispositions qui sont vraiment difficiles à vérifier l’exactitude du vote», a-t-il expliqué. «Et nous avons énormément d’Américains qui s’inquiètent pour l’intégrité de notre système. Ainsi, certaines mesures de bon sens comme exiger une pièce d’identité pour obtenir un bulletin de vote par correspondance ou pour voter, cela a tout simplement beaucoup de sens. »

Todd n’avait pas vraiment de réponse, et il avait déjà annoncé « une dernière question » il y a deux questions, donc l’interview s’est rapidement terminée.

