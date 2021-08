Le sénateur uruguayen a présenté un projet pour l’adoption des crypto-monnaies

in

Le sénateur uruguayen Juan Sartori a présenté un projet de loi avec lequel il cherche à réglementer l’utilisation des crypto-monnaies dans le pays. De plus, pour promouvoir votre investissement et protéger ceux qui l’utilisent.

Fait curieux, Juan Sartori rejoint une liste croissante de politiciens d’Amérique du Sud et de pays hispanophones qui cherchent à adopter les crypto-monnaies. Cependant, le sénateur ne propose pas l’utilisation de crypto-monnaies comme monnaie légale comme au Salvador.

La proposition de Sartori établit que les crypto-monnaies “sont des produits en vente libre par les entités et les individus qui souhaitent les commercialiser”.

Et, il établit que toute personne physique ou morale visée par la loi « peut recevoir et/ou envoyer des fonds ayant cours légal. Depuis et vers leurs propres comptes bancaires ou ceux d’entreprises titulaires de licences accordées en vertu de la présente loi.

Très important, le projet de loi propose la création d’un “programme de formation en crypto”. Qu’il serait librement accessible à tous les citoyens, dirigé par le ministère de l’Éducation et de la Culture.

Projet de loi en Uruguay

À cet égard, les commissions sénatoriales examineront le nouveau projet de loi, que Juan Sartori a publié cette semaine. La mesure décrit également comment l’Uruguay réglementerait l’utilisation des jetons dans le pays.

Plus précisément, la loi vise à permettre aux crypto-monnaies d’être acceptées et considérées comme un moyen de paiement valide dans toute activité légale en Uruguay.

Les crypto-monnaies sont une opportunité de créer des investissements et des emplois. Aujourd’hui, nous présentons un projet de loi, un projet de loi pionnier dans le monde entier, qui vise à établir l’utilisation légitime, légale et sûre des crypto-monnaies dans les entreprises liées à la production et à la commercialisation de jetons en Uruguay.

Les crypto-monnaies sont une opportunité de créer des investissements et du travail. Aujourd’hui, nous présentons un projet de loi, pionnier dans le monde, qui vise à établir une utilisation légitime, légale et sûre dans les entreprises liées à la production et à la commercialisation de monnaies virtuelles en Uruguay. – Juan Sartori (@JuanSartoriUY) 3 août 2021

Si le projet de loi devenait loi, le gouvernement délivrerait trois types de licences pour les entreprises utilisant des crypto-monnaies :

Cela permettrait aux entreprises de commercialiser n’importe quel crypto-actif en tant qu’intermédiaires (échanges). Cela permettrait à l’autorisé de “stocker, conserver ou sauvegarder des crypto-actifs”.

Le projet de loi de Sartori stipule également la réglementation du minage de crypto-monnaie. Les mineurs n’auraient pas besoin d’une licence spéciale, mais ils auraient besoin de permis du ministère uruguayen de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines pour opérer.

Quelles sont les mesures pour l’adoption des crypto-monnaies ?

D’après ce qu’indique le projet : « Les crypto-actifs seront reconnus et acceptés par la loi et applicables dans toute entreprise légale. Ils seront considérés comme un moyen de paiement valable, ajouté à ceux inclus dans la loi sur l’inclusion financière tant qu’ils sont conformes aux normes que la loi et la norme réglementaire prévoient “.

À terme, le projet de loi propose de mettre en œuvre les mesures suivantes :

Placer l’industrie nationale de la cryptographie sous la protection réglementaire de la banque centrale. Et l’organisme de lutte contre le blanchiment d’argent SENACLAFT. Veiller à ce que les crypto-monnaies soient “considérées comme un moyen de paiement valide”. pour les utilisateurs d’échange de crypto Création d’un système de registre national pour les fournisseurs nationaux de services d’actifs virtuels (VASP) Imposer des “sanctions” aux sociétés de crypto qui ne respectent pas la réglementation.

Enfin, que pensez-vous du projet de loi pour l’adoption des crypto-monnaies que Juan Sartori a présenté ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de Léon Tolstoï : « Il est plus facile de faire des lois que de gouverner.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport