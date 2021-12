Le sénateur Warren cible l’empreinte environnementale de Bitcoin Miner Greenidge

« Compte tenu de la consommation d’énergie extraordinairement élevée et des émissions de carbone associées à l’exploitation minière de Bitcoin, les opérations minières de Greenidge et d’autres usines soulèvent des inquiétudes quant à leurs impacts sur l’environnement mondial, sur les écosystèmes locaux et sur les coûts d’électricité des consommateurs », a-t-elle écrit, demandant un rapport détaillé réponse d’ici le 17 décembre.

Share