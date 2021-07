Le sénateur Warren pousse le secrétaire au Trésor et les régulateurs à gérer les risques liés aux crypto-monnaies

Comparer

La sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren et un membre de la commission bancaire du Sénat ont envoyé une lettre à la secrétaire au Trésor Janet Yellen sur la question des risques associés aux crypto-monnaies.

La lettre, vue par CNBC, était adressée à Yellen pour son rôle de présidente du Financial Stability Oversight Council (FSOC). La poussée vise à faire pression sur d’autres membres du comité qui sont également des régulateurs du marché pour créer un cadre à travers lequel le ministère plus large du gouvernement interagira avec l’écosystème crypto.

“Le FSOC doit agir rapidement pour utiliser son autorité légale pour faire face aux risques de crypto-monnaie et réguler le marché afin d’assurer la sécurité et la stabilité des consommateurs et de notre système financier”, a écrit la députée démocrate du Massachusetts dans une lettre à Yellen. “Alors que la demande de crypto-monnaies continue de croître et que ces actifs s’intègrent de plus en plus dans notre système financier, les consommateurs, l’environnement et notre système financier sont de plus en plus menacés.”

Les monnaies numériques sont là pour rester. Cependant, les menaces qu’ils représentent préoccupent grandement les organismes de réglementation et les intervenants gouvernementaux. De l’adoption du Bitcoin (BTC), de l’Ethereum (ETH) et des pièces stables dans les systèmes de paiement aux menaces pour les banques posées par la finance décentralisée (DeFi), les régulateurs souhaitent que l’écosystème crypto respecte les mêmes règles ou réglementations connexes auxquelles d’autres sont confrontés. secteurs de marché. .

Warren souligne les principaux risques posés par les crypto-monnaies, notamment l’exposition à des fonds spéculatifs qui manquent de transparence, les menaces de Stablecoins et l’utilisation de devises numériques dans les cyberattaques. Ceux-ci, le législateur estime que le FSOC peut aider à éviter de tirer parti de sa composition ou de ses membres, y compris les vétérans de la Securities and Exchange Commission (SEC), de la Réserve fédérale et de la Future Commodity Trading Commission (CFTC).

Cependant, la clameur pour la réglementation de la cryptographie a conseillé de ne pas l’utiliser comme levier pour éliminer l’étranglement de l’innovation financière au large des côtes américaines. Les sénateurs Pat Toomey de Pennsylvanie et Cynthia Lummis du Wyoming sont parmi les partisans de cette dernière position.

Source de l’image : Shutterstock