Le Sénégal élimine le Brésil en quarts de finale

26/08/2021 à 16h48 CEST

Un brillant Sénégal a éliminé jeudi le Brésil (5-4) qui compte quatorze matches de beach soccer, en quarts de finale de la Coupe du monde qui se déroule à Moscou.

Les Africains, dont le meilleur résultat avait été les quarts de finale d’une Coupe du monde, ont battu les Brésiliens en prolongation.

Marqué en premier Rodrigue après trois minutes, bien que Diagne à égalité à neuf minutes. La première période s’est terminée par un match nul parce que Diogo raté un penalty. (1-1)

La canarinha a semblé prendre le contrôle du match dans le deuxième set avec des buts de Diogo, qui a ainsi rattrapé son échec, et Da Cruz. (1-3)

Mais les Africains n’ont pas été découragés. Mandione a marqué à la 25e minute et Mendy il a égalisé pour une faute au bord du coup de sifflet final. (3-3)

Les Brésiliens ne s’en sont jamais remis. La prolongation de trois minutes a rendu la sentence. Mendy et Mandione marqué à nouveau dans les deux premières minutes et le but final de Rodrigue il ne servait qu’à composer le tableau de bord. (5-4)

Le Sénégal affrontera le vainqueur du duel entre le Japon et Tahiti en demi-finale. Le Brésil, qui n’a pas non plus dépassé les quarts de finale en 2019, n’a remporté qu’une seule Coupe du monde (2017) depuis 2009.

Les trois autres quarts de finale, qui se joueront ensuite, sont Suisse-Uruguay, Japon-Tahiti et Espagne-RFU, acronyme de Russie.

Les demi-finales se joueront samedi, tandis que la grande finale et le match pour les troisième et quatrième places se joueront dimanche.

La Coupe du monde se déroule sur la place du Festival, située devant le stade olympique Luzhnikí, où s’est jouée la finale de la Coupe du monde 2018 en Russie entre la France et la Croatie (4-2).

La FIFA gère la Coupe du monde depuis 2005, bien que le premier tournoi ait eu lieu en 1995 à Rio de Janeiro. Depuis 2009, cette Coupe du monde se joue tous les deux ans.