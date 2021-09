Le sens de Marvin Miller pour les majors (Avis)

in

Passons en revue le sens Qu’est ce qui ne va pas avec ça Marvin meunier pour la MLB.

Marvin meunier Il a été directeur général de la Major League Baseball Players Association de 1966 à 1982, où il y a eu vraiment une véritable transformation dans l’organisation syndicale des joueurs.

Il a dirigé un syndicat de joueurs nouvellement formé pour devenir l’une des organisations de négociation les plus fortes aux États-Unis.

Meunier a dirigé la MLBPA dans les négociations qui ont abouti à la première convention collective de l’histoire du sport professionnel aux États-Unis.

Pendant ses 16 ans Marvin meunier a conduit les acteurs à négocier d’énormes avancées en termes de salaires, d’avantages sociaux et de conditions de travail.

De la même manière Meunier conduit les joueurs, alors qu’ils négociaient le droit à l’arbitrage neutre, étant une réalisation qui Marvin considéré comme le plus important dans les premières années de l’union.

Plusieurs années plus tard, c’est un arbitre neutre qui a statué en faveur de l’Association des joueurs dans une décision qui a ouvert la voie à la libre agence pour les joueurs.

Meunier a cultivé un sens de la détermination et de l’unité parmi les joueurs, ce qui leur a donné la force de protéger, défendre et faire avancer leurs droits encore et encore.

Marvin aidé les joueurs à préserver cette force de génération en génération, inculquant à chaque joueur une appréciation pour les sacrifices de tous ceux qui les ont précédés.

Il y a un principe de base qui a été gravé dans l’Association des Joueurs, où ils comprennent qu’ils se battent pour leurs droits et les ont gagnés avec les sacrifices de générations de joueurs.

Une fois Meunier il a cité les mots suivants :

« Le secret du succès de la MLBPA n’est pas un secret. C’est la solidarité de ses membres ».

Que signifie Marvin Miller pour la MLB ?

Il n’y a rien de plus précieux pour un travailleur que ses droits sont défendus et respectés.

Ne pas avoir besoin de subir l’humiliation, car vous n’avez pas la stabilité d’emploi nécessaire pour exercer vos fonctions comme ce serait la plus commode.

Marvin meunier était la personne qui se souciait vraiment que les droits du travail des joueurs soient respectés.

Dans une entreprise, le travailleur est la base fondamentale où les choses sont censées fonctionner et s’il se sent bien, calme, il doit accomplir ce qu’on attend de lui.

Les droits du travail sont plus importants que les gens ne le pensent, car ils représentent la sécurité et la permanence dans un travail dans d’excellentes conditions, où la personne reçoit une rémunération pour son travail, qui sert à soutenir son foyer.

Ensuite Meunier Par sa direction, il était la personne qui était en charge de faire respecter les droits des joueurs dans les Ligues majeures et a jeté les bases pour que cela se produise à l’avenir.