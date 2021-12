Le sentier Mallos de Riglos est de retour

10/12/2021 à 14:03 CET

Sport.es

Les Sentier Mallos de Riglos Il revient ce dimanche après avoir suspendu l’édition 2020. Il le fait à une date différente que d’habitude, en s’adaptant à la situation sanitaire.

Un total de 640 participants répartis entre leurs deux distances, le longue épreuve de 35 kilomètres et 2 200 mètres pente positive et la court de 12 kilomètres et 800 mètres dénivelé positif, vous profiterez d’un cadre incomparable, entre les Hoya de Huesca et Les Pyrénées, les Mallos de Riglos et la Sierra de Loarre.

« Il y avait beaucoup d’envie de revenir et c’est ainsi que tant de coureurs ont montré que les inscriptions étaient épuisées en peu de temps, comme tout le soutien reçu par les sponsors et les collaborateurs, notamment du Refugio de Riglos. Ce sera un grand week-end avec la collecte des chiffres samedi et la célébration des deux événements dimanche & rdquor;, dit-il Santi Santamaria, l’un des organisateurs de la course.

« L’événement mettra également en vedette trois grands photographes de la scène internationale, Jordi Saragosse, Quim Farrero et José Miguel Muñoz Égée& rdquor ;, ajoute Santi Santamaria.

Parmi les coureurs présentés dans l’épreuve de 35 kilomètres qui débutera à 8h00 du matin figurent Fran Salgueiro, Fran Naval, Carles Bartrina ou français Julien Jorro. Chez les filles ça se démarque Silvia Puigarnau et Mirem Anduza. Concernant le test de 12 kilomètres qui débutera à 9h00, Yaiza Miñana et Luis Alberto Hernando se démarquent.

Les tests peuvent être suivis via la plateforme Tempo Finito

Profitez du sentier Mallos de Riglos 365 jours par an

Depuis l’année dernière, les deux Les distances TMR sont disponibles de se produire à tout moment de l’année grâce au Course de trail ouverte. L’initiative a été parrainée par des coureurs de l’envergure de Luis Alberto Hernando, Dani Osanz ou Virginie Pérez Mesonero, entre autres.