Le sentier revient à Vistabella

Tout est prêt pour le quatorzième édition de la Cursa per Muntanya de Vistabella, qui se tiendra le dimanche 1er août et qui réunira 450 coureurs viennent de toute la géographie nationale.

Le test, organisé en collaboration par le Mairie et Club Muntanya de la population, avec le parrainage du Conseil provincial, décidera de la Champions autonomes des courses de montagne de la Communauté valencienne et, en plus, c’est un test de notation pour le Skyrunner Espagne-Andorre Série.

Avec un parcours de 28 km et 1 500 mètres de dénivelé positif, il faudra aux coureurs traverser les beaux endroits de cette ville de Castellón, entrant au cœur de la Parc Naturel de Penyagolosa, non sans avoir d’abord traversé le majestueux Bataille de Serra, laissant pour la fin le quartier compliqué du Mas de l’Albagues.

Quant aux favoris de la compétition, le triple Champion du Monde de Trail, Luis Alberto Hernando, revient à Sant Joan de Penyagolosa où il a obtenu le trône mondial en 2018. Devant, il aura des rivaux de la stature de Miguel Caballero Oui Pablo Villalobos, sans oublier les corridors provinciaux Cristóbal Adell, Jonathan Rogla, Ramón Recatala ou l’actuel champion de la Lliga FEMECV, Adil Moussoui.

Et comme si cela ne suffisait pas, des valeurs jeunes comme Guillermo Albert, Daniel Castillo, Abel Carretero ou le Castellon Ricardo Cherta qui est dans une superbe forme qui l’a amené à la deuxième place de la Coupe du monde de Skyrunning, avec de brillantes performances dans les événements organisés jusqu’à présent.

Dans catégorie féminine, un beau combat est attendu pour remporter l’épreuve. Au gagnant de la dernière édition Police Julia, les coureurs aiment Eva Mesado, Xari Adrián, Patricia Barreda, Silvia Miralles, ngels Centelles, ou les derniers champions régionaux de Kilomètre vertical María Fuentes, Tamara Canet ou alors Marie Beltran.

Le courtier local peut profiter de ce combat Maria Ouvrière, avec une motivation supplémentaire pour remporter une victoire et un championnat sur les chemins et les routes qui l’ont vu grandir en tant qu’athlète.

Des centaines de coureurs populaires rejoindront cette programmation, dans le seul objectif de profiter de la montagne, du sport et d’un magnifique dimanche matin, mais en essayant toujours de ne pas perdre cet avantage concurrentiel que donne un numéro suspendu.

Avec tous ces ingrédients et avec un population d’un peu plus de 300 habitants qui vit bouleversée par et pour sa carrière, ils ont tout préparé pour qu’aucun détail ne manque.

A l’apéritif, le samedi après-midi le Sport HG Enfants, une course non compétitive où les protagonistes seront une cinquantaine d’enfants, dont l’objectif est la promotion et la diffusion des courses de montagne parmi les plus petits de la maison et qui clôturera la deuxième édition du Dipcas Trail Kids, qui a été contesté dans Vilafamés, Borriol Oui Cati dans les dernières semaines.

Protocole COVID

Ce ne sera pas une autre édition de ce test consolidé, déjà en avril dernier un assemblée de partenaires et de bénévoles, dans laquelle ils ont décidé à l’unanimité de tenir le test si les conditions sanitaires étaient réunies en août ; l’engagement d’une population pour le sport, la nature, le tourisme, etc., mais sachant s’adapter aux besoins sanitaires et aux contraintes du public qu’exigeait la situation actuelle.

De l’organisation Diverses mesures ont été prises pour assurer la sécurité des participants, des bénévoles et de la population en général. Pour cette raison, la zone de la ligne d’arrivée a été déplacée à la périphérie de la ville, afin de minimiser les interactions sociales et d’avoir plus d’espace pour respecter la distance de sécurité, ainsi que pour réduire le nombre de participants au test.

En plus de l’obligation de porter un masque aux différents points de contrôle et d’arrivée, un groupe de bénévoles COVID veillera à ce que tous les participants à l’événement respectent les mesures mises en place dans le protocole sanitaire.