Le sentiment de Bitcoin dans une divergence «sauvage» par rapport à la réalité alors que 53 000 $ BTC déclenchent une «peur extrême»

Bitcoin (BTC) s’est stabilisé à environ 55 000 $ après avoir chuté de 6 000 $ en une seule journée, mais le sentiment du marché de la cryptographie est toujours sous le choc.

Selon le Crypto Fear & Greed Index au 27 novembre, les émotions sont désormais plus effrayantes depuis fin septembre.

Le sentiment crypto plonge dans une «peur extrême»

Fear and Greed, qui prend un certain nombre de facteurs pour calculer un score de sentiment standardisé pour les marchés de la cryptographie de 1 à 100, est actuellement à 21.

Vendredi, cela a fait des ravages sur la métrique, avec un score de plus de la moitié en 24 heures par rapport à sa position précédente de 47.

Ces deux lectures correspondent au sentiment qui passe du « neutre » à la « peur extrême », manquant complètement la zone « peur ».

Indice de la peur et de la cupidité cryptographiques. Source : Alternative.me

Bien qu’il s’agisse d’une réaction attendue, le bouleversement apparent de l’état émotionnel des participants au marché devient une source d’amusement pour certains noms bien connus.

L’investisseur et entrepreneur Alistair Milne a souligné que « la peur extrême » n’est pas une réaction appropriée au trading BTC / USD à 54 000 $. En fait, la dernière fois que le prix au comptant de Bitcoin était à ces niveaux, c’était à la mi-octobre, Fear & Greed mesurait 78, également connu sous le nom de territoire « d’avidité extrême ».

« Tellement peur et nous sommes à 54 000 $. Sauvage », a-t-il résumé.

Le 30 septembre, lorsque l’indice a atteint pour la dernière fois 21/100, le BTC/USD s’échangeait à environ 43 800 $ sur Bitstamp.

Graphique en chandeliers BTC / USD sur 1 jour (Bitstamp). Source : TradingView

Les taux de financement voient le redémarrage du jour au lendemain

Comme l’a rapporté Cointelegraph, la phase la plus récente et la plus profonde de la correction des prix BTC est survenue lorsque les habitudes des commerçants sur les échanges sont restées curieusement optimistes.

Les taux de financement, qui étaient positifs malgré la décision de vendredi, ont montré que les attentes du marché étaient une reprise rapide.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, il semble que le voyage vers les plus bas de 53 500 $ ait suffi à rétablir l’ambiance : les taux de financement sont revenus à la normale et ne montrent aucun biais haussier.

Tableau des taux de financement Bitcoin. Source : Coinglass

Cependant, comme l’a noté la société d’analyse Delphi Digital cette semaine, le financement est toujours inférieur à celui du premier semestre 2021, ce qui peut indiquer un manque de direction générale.

« Les taux de financement restent bas sur les marchés à terme. Cela pourrait être un signe que les traders à effet de levier à court terme sont toujours indécis quant à la direction », ont déclaré les chercheurs aux abonnés de Twitter.

« En ce qui concerne le début de l’année, le rallye haussier s’est accompagné d’un taux de financement nettement plus élevé. »