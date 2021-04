Le sentiment de crypto chute alors même que Bloomberg indique que Bitcoin atteindra 400000 $

La société d’analyse Santiment rapporte que le sentiment de crypto-monnaie est tombé à des niveaux presque records pour 2021 – alors même que certains experts doublent l’objectif de prix de 400000 USD de Bitcoin.

Le sentiment a plongé après la chute de Bitcoin en dessous de 60000 USD à son prix actuel de 56300 USD et la baisse d’Ethereum sous 2000 USD cette semaine, selon Santiment. Ether se négocie actuellement à 1,986 $

L’humeur de la foule envers #Bitcoin et #Ethereum semble avoir chuté en territoire extrêmement négatif après que $ BTC soit retombé sous 60k $ et $ ETH reculé sous 2k $ cette semaine. Historiquement, acheter à ce niveau de #FUD et de peur est une opportunité #bullish. https://t.co/u7LKbvoqSt pic.twitter.com/ZTxQFroEfM

– Santiment (@santimentfeed) 7 avril 2021