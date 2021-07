Le sentiment devient haussier alors que Bitcoin dépasse les 38 000 $ – eToro Crypto Roundup Crypto new media

Dans une reprise explosive du marché, Bitcoin a dépassé les 38 000 $ pour réaliser plus de 25% de gains hebdomadaires.

L’humeur baissière a commencé à changer mercredi, lorsqu’Elon Musk est apparu à la conférence “The B Word” et a clairement indiqué qu’il n’avait pas perdu son affection pour Bitcoin. Puis, vendredi, la nouvelle selon laquelle Amazon embauche un expert en blockchain a contribué à faire monter les prix encore plus haut.

Face à une telle force haussière, les inquiétudes concernant la réglementation imminente ont été ignorées et une hausse des prix a été observée sur le marché de la cryptographie. Solution de couche 2 Polygon a ouvert la voie avec des gains de 45%, Stellar a bondi de 30% sur les rumeurs selon lesquelles la Fondation Stellar acquiert MoneyGram et Ethereum a célébré des gains tout aussi importants.

Les temps forts de cette semaine

Elon Musk accélère la reprise du marché Amazon se lance dans la monnaie numérique

Elon Musk accélère la reprise du marché

Mercredi, trois des plus grands noms de la cryptographie – Elon Musk, Cathie Wood et Jack Dorsey – se sont réunis pour une table ronde qui a contribué à modifier le sentiment du marché en faveur des taureaux.

Plus important encore, Musk a reconnu que l’exploitation minière de Bitcoin s’oriente vers les énergies renouvelables et a déclaré que Tesla accepterait “très probablement” à nouveau le crypto-actif comme moyen de paiement à l’avenir. De plus, le technoking autoproclamé a révélé que SpaceX et Tesla détiennent Bitcoin et qu’il possède personnellement Bitcoin, Dogecoin et Ethereum.

Pour ne pas être en reste, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré que Bitcoin sera une « grande partie » de l’avenir de sa propre entreprise, contribuant à générer des gains sur le marché de la cryptographie.

Semaine à venir

Après un renversement aussi explosif, les traders surveilleront de près si le mouvement pourrait marquer un tournant par rapport à la chute des prix de ces dernières semaines.

Pour aider le cas haussier, le hard fork d’Ethereum à Londres, qui inaugurera la très attendue mise à niveau de la proposition d’amélioration d’Ethereum (EIP) 1559, est prévu pour le 4 août 2021.

Mercredi, cependant, nous pourrions voir des nouvelles plus baissières alors que le sous-comité sénatorial des banques sur la politique économique devrait répondre à la sénatrice américaine Elizabeth Warren pour répondre à ses préoccupations concernant les risques d’investir dans des actifs cryptographiques.

Cet article a été initialement publié sur le blog eToro.

