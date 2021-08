Le sentiment devient neutre alors que Bitcoin stagne, que faire ? ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

C’est le calme avant la tempête. Que faire lorsque l’indice Fear and Greed devient gris ? Warren Buffett nous a déjà dit d’être gourmand quand les autres ont peur. Nous savons déjà que nous devons avoir peur quand les autres sont avides. Que devons-nous faire lorsque le marché est dans un état d’équilibre rare et que les attentes sont élevées ? Nous devrions probablement prendre une page pour ces maximalistes Bitcoin et… attendre… HODL !

L’une des principales critiques que reçoit l’indice Fear and Greed est qu’il encourage les commerçants et les investisseurs à essayer de chronométrer le marché au lieu de rester fort. De mauvaises choses arrivent à ceux qui essaient de chronométrer le marché. Pourtant, nous essayons de le faire. La tentation est trop forte. De mauvaises choses arrivent à ceux qui échangent émotionnellement. Pourtant, certains tombent dans ce piège encore et encore. En fait, on pourrait affirmer que les marchés du Bitcoin et des crypto-monnaies sont encore plus émotionnels que les marchés traditionnels. Et cela en dit long.

Dans tous les cas, avant de prendre des décisions irréfléchies, nous devons nous rappeler de quoi nous parlons ici.

L’indice Fear & Greed passe en territoire neutre | Source : Recherche sur les arcanes

Qu’est-ce que l’indice de peur et de cupidité exactement ?

Chez NewsBTC, nous nous en occupons constamment. Même si l’indice de la peur et de la cupidité est un indicateur critiqué et discutable, il existe un lien indéniable avec le marché qui est évident même pour l’observateur occasionnel. Lorsque nous avons trouvé une corrélation étrange entre l’indice Fear & Greed Index et les données UTXO, nous l’avons précédée de :

«En tant qu’actif spéculatif, rien d’autre ne se comporte comme Bitcoin. Les changements de sentiment poussent les cours à l’extrême. En conséquence, des outils ont été développés pour surveiller la peur ou la cupidité sur le marché. »

Le site Web Alternative.me calcule le principal indice de peur et d’avidité pour les marchés des crypto-monnaies, ils expliquent sa raison d’être comme :

Le comportement du marché de la cryptographie est très émotionnel. Les gens ont tendance à devenir gourmands lorsque le marché est à la hausse, ce qui entraîne la FOMO (Peur de manquer). De plus, les gens vendent souvent leurs pièces en réaction irrationnelle de voir des chiffres rouges. Avec notre indice de peur et de cupidité, nous essayons de vous sauver de vos propres réactions émotionnelles excessives. Il y a deux hypothèses simples :

Une peur extrême peut être un signe que les investisseurs sont trop inquiets. Cela pourrait être une opportunité d’achat.

Lorsque les investisseurs deviennent trop gourmands, cela signifie que le marché doit subir une correction.

Nous avons, très simplement, expliqué pourquoi lorsque nous avons décrit comment l’indice de peur et de cupidité peut être utilisé comme indicateur de déclenchement :

« Le sentiment des marchés financiers peut presque toujours être utilisé comme un indicateur à contre-courant. Mais dans une industrie axée sur la spéculation où le battage médiatique et le buzz comptent plus que les fondamentaux, c’est encore plus vrai. »

Tableau des prix BTC sur Bitstamp | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Qu’est-ce que cela signifie lorsque le sentiment devient neutre

Après ce qui semblait être des années de froideur et de peur extrême, le sentiment du marché a commencé à s’améliorer il y a une semaine. Et, même si ce n’est pas le cas, cette avancée en territoire neutre est une énorme amélioration. Comme l’a dit Arcane Research dans son rapport « The Weekly Update » :

« L’indice Fear & Greed a grimpé rapidement depuis fin juillet et a atteint des niveaux neutres pour la première fois depuis mai. Malgré la légère baisse des derniers jours, le marché devient certainement plus haussier. Cette tendance haussière est également évidente sur le marché à terme. »

Alors, que devez-vous faire maintenant que le sentiment est devenu neutre ? Pas beaucoup. Gardez votre doigt sur la gâchette, cependant. Les choses sont sur le point de devenir intéressantes.

Image présentée par Kristopher Roller sur Unsplash – Graphiques par TradingView