Le sentiment du marché de la crypto augmente avec des hausses à deux chiffres

Source : iStock/honglouwawa

Le sentiment du marché de la crypto continue de s’améliorer, après la hausse de la semaine dernière, le bond de cette semaine et la flambée globale des prix sur le marché de la crypto, et se rapproche à nouveau de la zone positive. Le score de sentiment moyen du marché de la cryptographie mobile sur 7 jours (sentscore) pour les dix principaux actifs cryptographiques est désormais de 5,87, contre 5,17 à la même époque la semaine dernière. De plus, il y a maintenant quatre devises dans la zone positive, selon les données fournies par le service d’analyse du sentiment du marché Omenics.

Toutes les pièces sauf une dans le top 10 de la liste ont augmenté au cours de la semaine dernière. Seule la pièce USD (USDC), l’un des gagnants de la semaine dernière, est en baisse de près de 8%. Cette baisse lui a permis de rester la seule devise parmi ses pairs en dessous d’un score de 5.

Pendant ce temps, les augmentations sont fortes – cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu de pourcentages aussi élevés. La plus forte augmentation est la pièce binance de 47% (BNB), ce qui en fait de loin le gagnant de la semaine. Le XRP à la deuxième place est en hausse de près de 25 %, suivi du litecoin (LTC), du bitcoin (BTC) et du polkadot (DOT), qui sont respectivement en hausse de 23 %, 22 % et 20 %.

Alors que l’éthereum (ETH), l’uniswap (UNI) et le tether (USDT) ont augmenté de plus de 11%.

Sa montée en flèche a repoussé BTC en territoire 7-8, marquant désormais 7,4, contre 6,2 la semaine dernière. L’ETH est également dans la zone positive, passant de 6 à 6,9. Les deux sont rejoints par 6,5 de DOT et 6,1 d’UNI. Outre l’USDC, les autres devises se situent entre 5,2 et 5,8.

Changement de sentiment entre les 10 premières devises* :

Interprétation de l’échelle de score :

– 0 à 2,5 : très négatif

– 2 à 3,9 : zone un peu négative

– 4 à 5.9 : zone neutre

– 6 à 7,49 : zone un peu positive

– 7,5 à 10 : zone très positive.

Source : Omenics, 11:13 UTC

Au cours des dernières 24 heures, le sentiment du marché des crypto-monnaies pour ces 10 principales devises a atteint 5,86, ce qui est pratiquement le même que l’hebdomadaire, contre 5,9 lundi dernier. Aujourd’hui, la moitié de la liste est verte, l’autre moitié est rouge. Les verts vont de 6,2% USDC à 0,4% BTC, et incluent également ETH, LTC et USDT. La baisse la plus élevée est observée par UNI, qui est en baisse de 5%, tandis que la plus faible est celle de BNB de 1,5%, avec DOT, XRP et BNB au milieu. Malgré les baisses, cinq pièces sont également dans la zone positive actuellement : BTC, ETH, DOT, UNI et LTC. Alors que l’USDT reste inférieur à 5 malgré l’augmentation de son score de senteurs, d’autres pièces ont des scores compris entre 5,1 et 5,8.

Changement quotidien du score Bitcoin au cours du dernier mois :

Source : Omenics

Omenics suit 35 pièces au total. Ainsi, en regardant les performances des 25 autres au cours des sept derniers jours, nous constatons qu’une grande majorité est verte. Pour être plus précis, les scores de seulement deux pièces sont en baisse : Composite (COMP) à 20% et REN à 2%. Concernant les augmentations, la plus élevée appartient à QTUM avec 33%, suivi de monero (XMR) avec 31%, tandis que la plus basse est de 2,5% vue par Synthetix (SNX) et cosmos (ATOM). Deux de ces devises se trouvent dans la zone positive, à savoir l’algorand (ALGO) et la crypto.com coin (CRO), tandis que la baisse massive de COMP l’a amené dans la zone négative, où il est le seul résident. Alors que cinq pièces ont des scores inférieurs à 5, les autres se situent sur le territoire de 5 à 5,9.

* – Méthodologie :

Omenics mesure le sentiment du marché en calculant le sentscore, qui agrège le sentiment des actualités, des médias sociaux, de l’analyse technique, des tendances virales et des fondamentaux des pièces sur la base de ses algorithmes propriétaires.

Comme l’explique son site Web, « Omenics agrège les articles d’actualité sur la mode et les publications virales sur les réseaux sociaux dans une plate-forme de données tout-en-un, où vous pouvez également analyser le sentiment du contenu », puis ajoute : « Omenics combine les 2 indicateurs de l’actualité et des médias sociaux sentiment avec 3 secteurs verticaux supplémentaires pour l’analyse technique, les fondamentaux des pièces et les rumeurs, ce qui permet au sentscore de présenter un aperçu de chaque pièce. » Pour l’instant, ils évaluent 35 actifs cryptographiques.